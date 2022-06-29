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    Новини

    ППО збила над Одещиною російську ракету Х-22

    Ворог атакував Одещину ракетами&nbsp; - ППО збила над Одещиною російську ракету Х-22
    Ворог атакував Одещину ракетами 
    фото з відкритих джерелд

    Ракета була випущеною з літака Ту-22 з напрямку Чорного моря

    Над Одещиною підрозділ сил протиповітряної оборони збив російську ракету типу Х-22, випущену з літака Ту-22. Про це повідомляє Одеська міськрада з посиланням на пресслужбу оперативного командування «Південь».

    «По Одещині ворожою стратегічною авіацією завдано удар ракетою повітряного базування «Х-22», випущеною з літака Ту-22 з напрямку Чорного моря. Внаслідок влучної роботи сил ППО ракету знищено над полями Одеського району», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, ЗСУ назвали найнебезпечніші ракети рашистів.

    Як повідомлялося, російські війська 27 червня завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр.

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    Теги: окупанти ЗСУ війна Одещина Україна ракета окупація #stoprussia
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    ППО збила над Одещиною російську ракету Х-22