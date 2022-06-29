ППО збила над Одещиною російську ракету Х-22

Ракета була випущеною з літака Ту-22 з напрямку Чорного моря

Над Одещиною підрозділ сил протиповітряної оборони збив російську ракету типу Х-22, випущену з літака Ту-22. Про це повідомляє Одеська міськрада з посиланням на пресслужбу оперативного командування «Південь».

«По Одещині ворожою стратегічною авіацією завдано удар ракетою повітряного базування «Х-22», випущеною з літака Ту-22 з напрямку Чорного моря. Внаслідок влучної роботи сил ППО ракету знищено над полями Одеського району», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ назвали найнебезпечніші ракети рашистів.