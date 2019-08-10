«Нафтогаз» оскаржив у суді постанову уряду про ціни на газ для населення



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Напередодні Кабінет міністрів зобов'язав «Нафтогаз» знизити ціну газу для населення

Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження за адміністративним позовом «Нафтогазу»

НАК «Нафтогаз України» оскаржила в Окружному адміністративному суді міста Києва постанову Кабінету міністрів щодо розрахунків цін на газ для населення.

Про це повідомляється на сайті суду.

Як зазначається в повідомленні, позивач просить суд визнати протиправною та нечинною постанову уряду від 5 червня 2019 року №485 «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 3 квітня 2019 року №293».

«Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження за даним адміністративним позовом», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні «Нафтогаз» знизив ціну на газ для населення ще на 5,1%.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів зобов'язав «Нафтогаз» знизити ціну газу для населення. У розпорядженні уряду йдеться, що вартість газу повинна знизитися до 4640 гривень за тисячу кубометрів, що на 265 гривень нижче липневої ціни.

НАК «Нафтогаз України» в серпні 2019 року знизить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 7,5% в порівнянні з діючою в липні - з 6020,4 гривень до 5568 гривень за 1 тисячу кубічних метрів.

Раніше повідомлялося, що «Нафтогаз» знизив ціну на газ для населення у липні на 10,4%.