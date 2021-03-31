«Нафтогаз» вимагає, аби львівські тепловики з 1 квітня відключилися від газу

«Нафтогаз» вимагає від «Львівгазу» негайно сплатити майже п'ять млн грн

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» вимагає від АТ «Львівгаз» виплатити чималий борг за газопостачання. Якщо ж львівська компанія вчасно не погасить заборгованість та відмовиться самотужки відключитися від газу, «Нафтогаз» сам зупинить постачання блакитного палива.

«Загальна заборгованість вашого підприємства за укладеними з компанією договорами становить 15 млн 929 тис. грн. За оперативними даними станом на 26 березня 2021 року для виконання вашим підприємтвом вимог положення щодо розрахунків необхідно сплатити на користь компанії кошти не менше ніж 4 млн 761 тис. грн», – йдеться у листі «Нафтогазу» до львівських тепловиків.

«Нафтогаз» зазначає, що коли кошти не будуть сплачені, то компанія мусить самотужки припинити газоспоживання.

У «Нафтогазі» додали, що у разі невиконання цієї вимоги транспортування/розподіл природного газу буде припинено.у встановленому законодавством порядку.

Лист «Нафтогазу» до АТ «Львівгаз»

Зазначимо, що борги виробників теплової енергії ставлять під загрозу системність опалювального сезону в окремих населених пунктах 15 регіонів. Станом на 25 березня 56 підприємств теплоенергетики належно не виконували вимоги для отримання газу в рамках спецзобов’язань. Для постачання газу у квітні ці компанії мають заплатити понад 820 млн грн. Про це повідомили в пресслужбі НАК «Нафтогаз України».

Нагадаємо, компанія «Нафтогаз України» на квітень зберегла для своїх побутових клієнтів тариф на газ у розмірі 6,86 грн/куб. м із ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

Раніше повідомлялося, що Мінекономіки представить проєкт рішення щодо «програми вивільнення газу», за якої «Укргазвидобування» продаватиме на ринку 100 % свого газу за умовами, не гірше ніж «Нафтогазу».