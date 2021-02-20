Данілов: скоро Україна дізнається, хто вкрав майже 1,5 тис. км трубопроводу

У ході процесуальних дій «дуже багато цікавих речей стали явними»

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найближчим часом Україна дізнається, хто вкрав у народу продуктопровід ( класифікаційна група, головним чином, промислових і технологічних трубопроводів, призначених для транспортування продуктів переробки корисних копалин) протяжністю 1443 км.

Він нагадав у ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», що на засіданні РНБО також розглядалися питання про те, що на з 1991 року територією нашої країни проходить продуктопровід протяжністю 1443 км, який «дивним способом» досі не опинився у власності держави.

«Більш того, через процедуру певних маніпуляцій після 2015 року він дивним шляхом опиняється у руках приватної компанії, яка має закордонне походження, але керують цим продуктопроводом два громадянина України. Найближчим часом вся країна дізнається, хто в українського народу поцупив продуктопровід протяжністю 1443 км і хто не бачив цей комплекс на території України», – заявив секретар РНБО.

Він додав, що у ході відповідних процесуальних дій «дуже багато цікавих речей стали явними».

«Дивно, коли такий об’єкт ніхто не помічає», – додав Данілов.

Як повідомлялося, РНБО поставила завдання правоохоронним органам з’ясувати, яким чином частина державних нафтопродуктопроводів опинилася у руках двох власників з іноземною реєстрацією, афілійованих з двома громадянами України.

Пізніше на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов уточнив, що йдеться про нафтопродуктопровід «Прикарпатзахідтранс», який, за його словами, «у дуже дивний спосіб опинився у приватних руках іноземної держави».

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Санкції проти вісьмох людей (серед них Віктор Медведчук та дружина Оксана Марченко) Україна ввела на підставі матеріалів Служби безпеки щодо постачання вугілля з окупованих територій Донбасу.

Також під санкції потрапила Наталія Лавренюк – цивільна дружина соратника Медведчука, нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.

Раніше на нього наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів. Ці канали опосередковано фінансувалися Російською Федерацією на етапі їхнього придбання.

Повідомлялося, що наразі СБУ стискає кільце навколо кума Путіна.

Також секретар РНБО 19 лютого пообіцяв розкрити офшорні операції політиків.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: Медведчук і Марченко фінансували терористів? Що вирішила РНБО

Джерело: Укрінформ