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    Наливайченку – 55. Ексглава СБУ розповів про найяскравіші дні народження

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    Наливайченко згадав свої шкільні роки, коли було багато юнацького запалу - Наливайченку – 55. Ексглава СБУ розповів про найяскравіші дні народження
    Наливайченко згадав свої шкільні роки, коли було багато юнацького запалу
    Фото з відкритих джерел

    Політик і дипломат підбадьорив усіх, хто його підтримує, висловивши прості життєві істини

    Сьогодні, 8 червня, виповнюється 55 років народному депутатові ВР Валентину Наливайченку. На своїй сторінці у Facebook політик приймав привітання та розповів про враження, які пережив в цей день, коли був юнаком.

    «Червневі пірнання зі скель Хортиці це найяскравіші моменти мого дня народження шкільних років», написав український депутат.

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    Наливайченку – 55. Ексглава СБУ розповів про найяскравіші дні народження


    Він додав: « Енергія Запорізької Січі та Сила Дніпра. Все в мені і зі мною усі роки мого життя».

    Політик і дипломат підбадьорив усіх, хто його підтримує, висловивши прості істини: «Дивись вперед, не жалій себе і ти непереможний. Виходь за рамки своїх можливостей і всього досягнеш».

    Нагадаємо, що народний депутат України Юлія Світлична на своїй сторінці в Facebook похвалилася народженням сина. На оприлюдненій нею світлині видно ручку дитинки та пологову бирку з даними про те, що малюк вагою 3,5 кг та зростом 55 см з’явився на світ 5 червня о 20:35. Цікавий факт – мама та її дитина тепер святкуватимуть дні народження майже одночасно. Адже сама Світлична народилася 6 червня.

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    Теги: депутат політика українці Валентин Наливайченко
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    Наливайченку – 55. Ексглава СБУ розповів про найяскравіші дні народження