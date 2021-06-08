Наливайченку – 55. Ексглава СБУ розповів про найяскравіші дні народження

Наливайченко згадав свої шкільні роки, коли було багато юнацького запалу

Політик і дипломат підбадьорив усіх, хто його підтримує, висловивши прості життєві істини

Сьогодні, 8 червня, виповнюється 55 років народному депутатові ВР Валентину Наливайченку. На своїй сторінці у Facebook політик приймав привітання та розповів про враження, які пережив в цей день, коли був юнаком.

«Червневі пірнання зі скель Хортиці – це найяскравіші моменти мого дня народження шкільних років», – написав український депутат.



Він додав: « Енергія Запорізької Січі та Сила Дніпра. Все – в мені і зі мною усі роки мого життя».

Політик і дипломат підбадьорив усіх, хто його підтримує, висловивши прості істини: «Дивись вперед, не жалій себе – і ти непереможний. Виходь за рамки своїх можливостей і всього досягнеш».

Нагадаємо, що народний депутат України Юлія Світлична на своїй сторінці в Facebook похвалилася народженням сина. На оприлюдненій нею світлині видно ручку дитинки та пологову бирку з даними про те, що малюк вагою 3,5 кг та зростом 55 см з’явився на світ 5 червня о 20:35. Цікавий факт – мама та її дитина тепер святкуватимуть дні народження майже одночасно. Адже сама Світлична народилася 6 червня.

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