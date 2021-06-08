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    Стало відомо, хто супроводжуватиме Байдена на зустрічі з Путіним

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    Глава Держдепу Ентоні Блінкен вирушить з Джо Байденом у Європу - Стало відомо, хто супроводжуватиме Байдена на зустрічі з Путіним
    Глава Держдепу Ентоні Блінкен вирушить з Джо Байденом у Європу

    З 10 червня Байден почне турне Європою

    Очільник американської дипломатії Ентоні Блінкен приєднається до президента США Джо Байдена під час низки самітів у Європі, а також на зустрічі з Володимиром Путіним. Про це йдеться в офіційному повідомленні, поширеному речником Держдепартаменту США Недом Прайсом.

    «Державний секретар Ентоні Блінкен супроводжуватиме президента Джозефа Байдена-молодшого під час його візитів у червні до Корнуоллу (Велика Британія), Брюсселя (Бельгія), а також Женеви (Швейцарія)», – вказується в повідомленні.

    При цьому уточнюється, що 10-12 червня держсекретар США візьме участь у двосторонніх переговорах президента Байдена на полях саміту G7 у Корнуоллі.

    Після цього, 14 червня, Блінкен супроводжуватиме Байдена на саміті НАТО, а 15 – на саміті США – ЄС у Брюсселі.

    «Нарешті, він (Блінкен – ред.) візьме участь у двосторонній зустрічі президента Байдена з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у Женеві», – додали в Держдепартаменті.

    Нагадаємо, ввечері 7 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Як розповів представник Білого дому на брифінгу у Вашингтоні, Байден сказав Зеленському, що він «твердо відстоюватиме суверенітет України».

    Також під час розмови Байден запросив українського президента у Білий дім. Ймовірний візит Зеленського до адміністрації Байдена відбудеться уже цього літа.

    «Дякую Джо Байдену за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США», – заявив Зеленський.

    Зазначимо, це вже друга телефонна розмова Зеленського і Байдена цього року. Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським 2 квітня.

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    Теги: США Джозеф Байден Путін Європа політика президент Держдепартамент США Ентоні Блінкен
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    Стало відомо, хто супроводжуватиме Байдена на зустрічі з Путіним