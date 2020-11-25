Вінниця планує перенести карантин вихідного дня

Підприємцям буде легше працювати і вони отримають виторг та зможуть виплатити усю заробітну плату своїм працівникам, - Очеретний

Міськрада хоче перенести карантин вихідного дня на понеділок і вівторок

Вінницька міська рада розглядає рішення про перенесення карантину вихідного дня на понеділок та вівторок, замість суботи та неділі. Про це повідомив заступник вінницького міського голови Андрій Очеретний, інформує місцеве видання vlasno.info.

Очеретний зазначив, що остаточне рішення має прийняти комісія ТЕБ та НС.

За його словами, так підприємцям буде легше працювати і вони отримають виторг та зможуть виплатити усю заробітну плату своїм працівникам.

«Ми пропонуємо обласній комісії ТЕБ та НС перенести умовні вихідні дні на понеділок та вівторок... Також написали таке ж саме звернення до прем’єр-міністра України», ─ пояснив Очеретний.

Він також додав, що для підприємців ініціюватимуть скасування єдиного податку. Йдеться про податок для першої та другої груп.

До слова, міськрада Сум 14 листопада звернулася до Кабінету міністрів з проханням перенести карантин вихідного дня з суботи та неділі на понеділок та вівторок.

Нагадаємо, 17 листопада Рада зобов’язала уряд попереджати про введення карантину за тиждень.

Також 17 листопада Верховна Рада не підтримала скасування карантину вихідного дня.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

23 листопада президент Володимир Зеленський під час наради у своєму офісі заявив, що «карантин вихідного дня» ефективний та допомагає стримувати розповсюдження коронавірусу.

У Кабміні очікують на аналіз впливу минулих вихідних на захворюваність на коронавірусну інфекцію Covid-19 і поки що не обговорюють продовження «карантину вихідного дня».