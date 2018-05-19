Нардеп: Кримський міст має бути знищений

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Кримський міст

Мосійчук вважає, що підривом Керченського мосту мають займатися українські спецслужби та військова розвідка

Народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук заявив, що Керченський міст який з’єднує територію країни-агресора Російської Федерації з окупованим нею українським Кримом з військової точки зору є ворожим інфраструктурним об’єктом, який підлягає знищенню будь яким шляхом.

Про це Мосійчук написав на своїй сторінці в Facebook.

«Про Керченський міст і шизофренію навколо нього. Для початку, будь кому при тверезому та здоровому розумі зрозуміло, що наразі Керченський міст який з’єднує територію країни-агресора Російської Федерації з окупованим нею українським Кримом з військової точки зору є ворожим інфраструктурним об’єктом який підлягає знищенню будь яким шляхом. Запропонований іноземним журналістом авіаудар по цьому мосту я б не розглядав тільки тому, що це призвело б у відповідь до прямого вторгнення російських військ на материкову Україну», - заявив Мосійчук.

Він вважає, що Керченський міст має бути знищений і сумнівів у цьому жодних немає.

«Як це буде виконано технічно явно не тема для обговорення в фейсбуці. Цим питанням мають займатися українські спецслужби та військова розвідка. Водночас як на мене м’яко не доречною і дивною виглядає позиція української влади. Міністр закордонних справ Клімкін заявляє, що пропозиція іноземного журналіста нанесення авіаудару по Керченському мосту провокація. Можна обговорювати технічні питання як знищити ворожий інфраструктурний об’єкт але називати таку пропозицію провокацією... це м’яко кажучи занадто», - зазначив нардеп.

Мосійчук назвав абсолютною дурнею заяву президента Петра Порошенка, що після звільнення Криму цей міст зв’яже півострів з Кубанню, де мешкає багато етнічних українців.

«Цей міст по якому в Крим безперешкодно потраплятимуть російські військові, зброя та боєприпаси якраз і є на рівні з Чорноморським флотом РФ найбільшою перешкодою у звільнені Криму. Петро Олексійович, не забувайте, що ви не просто політик і президент а в першу чергу головнокомандуючий!», - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, слідчий комітет Росії порушив проти Рогана справу. Журналіста звинувачують «у публічних закликах до здійснення терористичної діяльності на території РФ.

До слова, президент України сьогодні заявив, що після відновлення державного суверенітету Україна використає Керченський міст для зв’язків з Кубанню

Нагадаємо, урочиста церемонія відкриття Керченського мосту пройшла у вівторок, 15 травня, за участю президента РФ Володимира Путіна.

У свою чергу президент України Петро Порошенко заявив, що будівництво Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля.

МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку із відкриттям мосту через Керченську протоку та наголосило на протиправності його будівництва Росією без згоди України.

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