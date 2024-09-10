Турецький бізнес йде на дно: підприємці закривають тисячі компаній

Турецькі фірми стикаються з хвивлею закриття потуженостей на тлі проблем у економіці

Цього року у Туреччині закрилося 15 тис. компаній, що на 28% більше, ніж у 2023 році

У Туреччині масові банкрутства на майже 30% частіші від показників минулого року. Вони викликають ланцюгову реакцію банкрутств по всій економіці, пише Reuters.

«Тисячі компаній опинились у скруті через інфляцію, яка перевищила 75% на початку цього року, завищену вартість ліри, підвищення цін на електроенергію та газ і скорочення експортних замовлень», – пише видання.

У Туреччині збанкрутувало 15 тис. компаній у січні-серпні 2024 року, що на 28% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Повідомляється, що за перші вісім місяців року 982 компанії отримали початковий судовий захист від боргів, що майже вдвічі перевищує показник минулого року.

Найбільшу кількість заяв про призупинення виплат за боргами банкам та постачальникам для продовження діяльності, а також заяв про проведення процедур банкрутства подали будівельні та текстильні компанії.

Зазначається, що проблеми у турецьких компаній виникають через високу облікову ставку Центробанку та високу інфляцію.

За останній рік ЦБ Туреччини підняв облікову ставку на 41,5% до 50%, що зробило надто дорогими кредити для бізнесу. Ці заходи були спрямовані на уповільнення інфляції, яка на 2024 року становила 75% та за підсумками серпня опустилася до 52%.

Висока інфляція розігнала ціни на електроенергію та газ, що збільшило витрати бізнесу. До витрат додалося підвищення мінімальної зарплати.

Також турецькі компанії зіштовхуються зі скороченням експортних замовлень, особливо це характерно для виробників одягу, які вже програли конкуренцію компаніям із В'єтнаму та Бангладеш. Туреччина входить до п'ятірки найбільших світових виробників одягу та є важливим постачальником для провідних європейських брендів. Масові банкрутства викликають ланцюгову реакцію сповільнюючи або припиняючи виплати по всій економіці та підвищуючи рівень безробіття, зазначають в агентстві.

Нагадаємо, 10 вересня міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан поїде на міністерську зустріч Ліги арабських держав у Каїрі. Це станеться вперше за останні 13 років. Туреччина, яка засудила Ізраїль за війну проти ХАМАСу у Газі та приєдналася до кроків, спрямованих на висунення Ізраїлю звинувачень у геноциді у Міжнародному суді, останніми роками мала хиткі зв’язки з Лігою арабських держав.