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Зареєстровано постанову про виключення нардепа Одарченка зі складу антикорупційного Комітету

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Зареєстровано постанову про виключення нардепа Одарченка зі складу антикорупційного Комітету
Андрій Одарченко
фото з відкритих джерел

Проєкт постанови внесла нардепка Анастасія Радіна

У Раді зареєстровано проєкт постанови про відкликання народного депутата від «Слуги народу» Андрія Одарченка з посади члена комітету з питань антикорупційної політики. Відповідний документ з'явився на сайті парламенту.

Зареєстровано постанову про виключення нардепа Одарченка зі складу антикорупційного Комітету фото 1

Проєкт постанови внесла голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

До слова, зі складу фракції «Слуга народу» Одарченка досі не виключено.

Нагадаємо, що народний депутат від фракції «Слуга народу» Андрій Одарченко потрапив до бази розшуку Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляв «Главком», 18 і 19 вересня нардеп Одарченко без поважних причин не з’явився на засідання до Вищого антикорупційного суду. Вказана судова інстанція слухає справу, в якій обранець проходить обвинуваченим у корупційному злочині. Зокрема, 18 вересня планувався допит Одарченка як обвинуваченого, але той не прибув до суду. Після цього суд застосував привід парламентаря на 19 вересня, однак також безрезультатно.

Як стало відомо у суді, водій нардепа розповів детективам НАБУ, що востаннє вони з Одарченком бачилися 17 вересня. А один із нардепів-«слуг» розповів «Главкому», що минулого тижня не бачив Одарченка у сесійній залі парламенту.

Крім того, відомо, що сім'я Одарченка нині мешкає на Закарпатті. Загалом присутність цієї області у справі невипадкова. За словами прокурора, Одарченко хвалився, що налагодив хороші стосунки з уже колишнім головою Закарпатської ОДА Віктором Микитою, який тепер працює заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Цією інформацією (слова обранця зафіксовані під час оперативних заходів правоохоронцями) Одарченко ділився з Мустафою Найємом, якому пропонував хабаря.

За результатами засідання, Вищий антикорупційний суд оголосив Одарченка у державний та міжнародний розшук, задовольнивши клопотання прокурора. Судова ухвала оскарженню в апеляції не підлягає.

У понеділок, 23 вересня суд збирається розглянути питання про конфіскацію застави у розмірі 15 млн грн, внесеної за Одарченка, у дохід держави. Усього заставу внесли 18 людей, більшість із них – працівники вишу, де працював Одарченко, а також громадська організація. Суд хоче заслухати позицію заставодавців. 

«Главком» через соцмережі звертався за коментарями до нардепа, але той не відгукнувся на прохання.

Нагадаємо, що 18 вересня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) під час засідання у справі нардепа Андрія Одарченка заявила про те, що депутат покинув територію України.

У листопаді 2023 року слідство повідомило про підозру Андрію Одарченку за спробу підкупу голови Агентства відновлення Мустафи Найєма. За даними правоохоронців, політик домовлявся з Найємом про виділення бюджетних коштів на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, де він залишився ректором. Узамін Одарченко пообіцяв надати хабаря у розмірі $50-100 тис. плюс 8% від виділеної суми на ремонт вишу. На початку вересня 2023 року Андрій Одарченко перерахував Найєму частину хабаря крипотовалютою Bitcoin (0,39 ВТС, що дорівнювало $10 тис.).

Згодом Вищий антикорупційний суд арештував численне майно покійного харківського вченого і професора Миколи Одарченка (батька нардепа Андрія Одарченка) у рамках кримінального провадження про підкуп Мустафи Найєма.

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Теги: Верховна Рада депутат корупція Андрій Одарченко

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