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Нардеп Одарченко, обвинувачений у корупції, переховується у Румунії

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Нардеп Одарченко, обвинувачений у корупції, переховується у Румунії
У листопаді 2023 року слідство повідомило про підозру Андрію Одарченку за спробу підкупу тодішнього голови Агентства відновлення Мустафи Найєма
фото: Андрій Одарченко/Facebook

Політик без поважних причин пропустив три судових засідання

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Андрій Одарченко переховується в Румунії. Як повідомляє «Главком», про це сьогодні повідомила прокурор у судовому засіданні.

За її словами, політик незаконно перетнув державний кордон у районі населеного пункту Красноїльськ Чернівецької області та перебуває у Румунії. Після незаконного перетину обранець звернувся до компетентних органів вказаної країни із заявою про тимчасовий захист і отримав відповідний документ.

Крім цього, у суді стало відомо, що апарат Верховної Ради не надавав нардепу Одарченку дозволу у службові відрядження за кордон.

Водночас адвокат засумнівався у справжності інформації щодо перебування його клієнта у Румунії. На думку захисника, рапорт детектива НАБУ, де сказано про незаконний перетин кордону Одарченком, потребує перевірки та підтвердження.

Наразі Вищий антикорупційний суд розглядає клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою нардепа, а також конфіскації  у дохід держави 15 млн грн застави, внесеної за обвинуваченого політика восени 2023 року. Зокрема, заставу внесли 18 людей, більшість із них – працівники вишу, де працював Одарченко, а також громадська організація.

Як відомо, 18, 19 і 23 вересня нардеп Одарченко без поважних причин не з’явився на засідання до Вищого антикорупційного суду. Вказана судова інстанція слухає справа, в якій обранець проходить обвинуваченим у корупційному злочині. Зокрема, 18 вересня планувався допит Одарченка як обвинуваченого, але той не прибув до суду. Після цього суд застосував привід парламентаря на 19 вересня, однак також безрезультатно.

Як стало відомо у суді, водій нардепа розповів детективам НАБУ, що востаннє вони з Одарченком бачилися 17 вересня. Нардеп віддав йому три своїх телефони, сказавши поставити на зарядку у квартирі. Далі посадовець вийшов із машини у столичний бізнес-центр і додав, що далі піде на засідання Верховної Ради, після якого самостійно добереться додому. Із того часу Одарченка не бачили ані водій, ані його помічниця.

Крім цього, один із нардепів-«слуг» розповів «Главкому», що цього тижня не бачив Одарченка у сесійній залі парламенту.

Крім того, відомо, що сім'я Одарченка нині мешкає на Закарпатті. Загалом присутність цієї області у справі невипадкова. За словами прокурора, Одарченко хвалився, що налагодив хороші стосунки з уже колишнім головою Закарпатської ОДА Віктором Микитою, який тепер працює заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Цією інформацією (слова обранця зафіксовані під час оперативних заходів правоохоронцями) Одарченко ділився з Мустафою Найємом, якому пропонував хабаря.

За результатами засідання, Вищий антикорупційний суд оголосив Одарченка у державний та міжнародний розшук, задовольнивши клопотання прокурора. Судова ухвала оскарженню в апеляції не підлягає. 23 вересня суд оголосить повний текст ухвали про розшук Одарченка. Сьогодні було зачитано резолютивну частину ухвали.

«Главком» через соцмережі звертався за коментарями до нардепа, але той не відгукнувся на прохання.

У листопаді 2023 року слідство повідомило про підозру Андрію Одарченку за спробу підкупу голови Агентства відновлення Мустафи Найєма. За даними правоохоронців, політик домовлявся з Найємом про виділення бюджетних коштів на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, де він залишився ректором. Узамін Одарченко пообіцяв надати хабаря у розмірі $50-100 тис. плюс 8% від виділеної суми на ремонт вишу. На початку вересня 2023 року Андрій Одарченко перерахував Найєму частину хабаря крипотовлютою Bitcoin (0,39 ВТС, що дорівнювало $10 тис.).

Згодом Вищий антикорупційний суд арештував численне майно покійного харківського вченого і професора Миколи Одарченка (батька нардепа Андрія Одарченка) у рамках кримінального провадження про підкуп Мустафи Найєма.

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