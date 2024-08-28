Головна Новини
search button user button menu button

Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи

Іван Гавриляк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
Експерт: «Гармонізація тарифів – це якийсь евфемізм, який «Укрзалізниця» використовує для чергової спроби необґрунтованого підвищення тарифів»
фото: «Укрзалізниця»

«Укрзалізниця» має пояснити уряду причини шаленого зростання витрат, а потім – домовитися про залучення допомоги – Гусак

Завдяки успіху Збройних сил «Укрзалізниця» змогла рекордно наростити обсяги перевезень, але замість того, аби накопичувати прибуток, почала роздувати витрати. Зараз компанія має пояснити уряду причини шаленого росту витрат. А потім – домовитися з партнерами про допомогу. Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту (ФРТУ) Володимир Гусак, коментуючи намір «Укрзалізниця» підвищити тариф на вантажні перевезення під виглядом «гармонізації».

«Гармонізація тарифів – це якийсь евфемізм, який «Укрзалізниця» використовує для чергової спроби необґрунтованого підвищення тарифів. В нинішній ситуації це відверто недоцільно. «Укрзалізниця» змогла завдяки діям ЗСУ добитися великого зростання перевезень – на 25% у першому півріччі 2024 року. Доходи «Укрзалізниці» за цей же період зросли на 20%. Але «Укрзалізниця» чомусь почала роздувати свої витрати. І там просто якісь шалені цифри!», – зауважив експерт.

Він уточнив, що інші операційні витрати компанії зросли у першому півріччі порівняно з відповідним періодом минулого року на 80%, або 2,5 мільярда гривень. Через це зменшився і прибуток «Укрзалізниці».

««Укрзалізниця» каже, що у липні вони вийшли в збитки. А відбувається просто неконтрольоване зростання витрат, причому керівництво «Укрзалізниця» не може або не хоче пояснити, що там відбувається. Натомість вони виходять з відверто шкідливою зараз для всієї економіки України ініціативою щодо подальшого підвищення залізничних тарифів», – каже Гусак.

Він висловив переконання, що у нинішній ситуації підвищення залізничних тарифів призведе до того, що бізнес, виснажений війною та постійним зростанням цін на енергоресурси, змушений буде просто закритися.

«Підвищення залізничних тарифів зараз може призвести до того, що ще частина українських великих підприємств просто зупиниться. І хтось з них вже не зможе відновити свою роботу вже після перемоги України. Тому, підсумовуючи: «Укрзалізниці» слід передусім пояснити суспільству, владі, бізнесу своє шалене зростання витрат. І після того, якщо залишатиметься потреба в якихось додаткових коштах, можна буде вести мову про залучення зовнішньої допомоги або зовнішніх кредитів, які «Укрзалізниця» може залучити, на відміну від малих, середніх та навіть великих приватних підприємств економіки України», – резюмував експерт.

Нагадаємо: керівник «Укрзалізниця» Євген Лященко заявив, компанія планує чергове підвищення тарифів, хоча наразі компанія фіксує прибуток у розмірі 3,1 млрд грн.

Натомість президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що підвищення тарифів змусить підприємства згортати діяльність, що неминуче відобразиться на стані української економіки. Тому перед прийняттям такого рішення потрібно прагматично зважити всі можливі наслідки.

Теги: Укрзалізниця бізнес перевезення тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Попри зменшення кількості відділень до 20%, витрати на обслуговування охоронно-пожежної сигналізації та охорону банку щорічно зростали на 30-60%
Що охороняє служба безпеки «Приватбанку» і скільки це коштує?
Вчора, 10:40
«Укрзалізниця»: Поїзди, що затримуються, прямують з прискоренням
«Укрзалізниця» попередила про затримки потягів на більш як сім годин: список маршрутів
Вчора, 10:07
Російські сили пошкодили контактну мережу «Укрзалізниці»
На Сумщині РФ вдарила по обʼєкту залізничної інфраструктури, є постраждалий
26 серпня, 11:53
Рятувальники гасять пожежу, яка сталася в оезультаті ракетної атаки росіян на промисловий об'єкт у Тернопільській області. 20 серпня 2024 року
Хто наводить на нафтобази? Експерт склав список «корисних ідіотів» в Україні
20 серпня, 14:51
Відразу дві популярні світові компанії потерпають від масових скарг споживачів
Убивця косметичних гігантів. Чому банкрутують Avon та Johnson & Johnson
15 серпня, 17:50
«Зміна підходів до тарифоутворення та скасування поділу споживачів за класами напруги могли призвести до серйозних фінансових наслідків для низки підприємств України»
Скасування поділу тарифу на розподіл електрики за класами напруги негативно вплинуло б на бізнес – EBA
9 серпня, 14:22
Обстрілом було пошкоджено колії, контактну мережу, опори
Залізницю на Полтавщині пошкоджено обстрілами, деякі потяги суттєво затримуються
4 серпня, 09:17
«Укрзалізниця» розглядає можливості збільшення тарифів
Україна має лібералізувати вантажні залізничні перевезення та знизити тариф – експерт
29 липня, 16:08
Туризм у Туреччині переживає не найкращі часи
Турецький бізнес панікує: туристи тікають до сусідньої країни
29 липня, 09:21

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
«Віз валізку з $600 тис.». Шеф президентського протоколу розказав про організацію перших візитів очільників України за кордон
45K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
12K
Татаров і Малюк убивали чеченців у Києві – Зеленський
8513
Лавров заявив, що влада Росії уточнює доктрину застосування ядерної зброї
6059
28 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
Сьогодні, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
Сьогодні, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
Вчора, 06:55
США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua