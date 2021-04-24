Нардеп Павлюк пояснив, навіщо він пʼять разів задекларував виграш у лотерею

Депутат від «Слуги народу» частинами отримує суму, виграну ще в 2016 році

Народний депутат Максим Павлюк пояснив, чому він пʼятий рік підряд вказує в декларації виграші в лоетерею. Як розповів нардеп від «Слуги народу» у інтервʼю «Радіо Свобода», мова йде про частини одного й того ж виграшу, отриманого ще у 2016 році.

«Згідно з умовами виграшу, виграші на суму більше ніж три мільйони гривень виплачуються впродовж 60 місяців. Свій лотерейний квиток я здав розповсюджувачу ТОВ "М.С.Л." у лютому 2016-го. Через деякий час мені прийшла відповідь, що квиток дійсно виграшний, пройшов експертизу і відтоді почався відлік 60 місяців. І щороку, згідно з вимогами антикорупційного законодавства, я мав декларувати ту суму, яку я отримував», – сказав він.

Загалом за п’ять останніх років Павлюк задекларував від виграшу в лотерею майже 3,5 мільйона гривень, з них за 2021 рік – майже два мільйони гривень.

За словами депутата, із майже 3,5 мільйона виграшу він сплатив понад 500 тисяч гривень податків і понад 50 тисяч гривень військового збору.

«Радіо Свобода» зазначає, що на сайті оператора державних лотерей "М.С.Л." можна знайти новину за 2016 рік про виграш Павлюка. Щоправда, у ній йдеться про те, що щасливий білет купив не сам Максим, а його дідусь Микола, який і вгадав виграшну комбінацію цифр, а вже потім подарував лотерейний квиток онуку.

Згідно з офіційним повідомленням, виграш Павлюка тоді склав 3 325 000 гривень. Однак, зараз задекларована ним сума у вигляді призу – на понад 83 тисячі гривень більша.

Сам Павлюк розбіжність між сумою фактичного та задекларованого ним виграшу пояснює двома причинами: власною помилкою під час одного з декларувань (про яку, як каже, одразу повідомив НАЗК) та помилкою з боку «М.С.Л.», які у новині вказали неправильну суму виграшу.

«Розмір його виграшу у лотереї «Мегалот» складав 3 349 858 гривень. Із них розмір самого Мегапризу складає 3 325 000 гривень, а 24 858 гривень – виграш, завдяки опції «системна ставка»», – зазначили у пресслужбі оператора державних лотерей «М.С.Л.» у відповідь на запит «Радіо Свобода».

Раніше повідомлялося, що Максим Павлюк задекларував 1,9 млн грн виграшу від шести різних фірм. До депутатства Павлюк працював у військовій прокуратурі, до 2018 року офіційно жив на невелику зарплату і брав кредит. Перша сума заощаджень з’явилась у декларації чоловіка лише після продажу будинку у селищі Козин.

Нагадаємо, що у 2017 році лідер Радикальної партії, на той час нардеп Олег Ляшко задекларував виграш в Українській національній лотереї загальною сумою в 571,045 гривень. Згодом голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявив, що Ляшко підробив білет.