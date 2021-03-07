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    Невідомий щасливчик зірвав найбільший джекпот в історії України

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    Джекпот Української національної лотереї становив 33 мільйони гривень - Невідомий щасливчик зірвав найбільший джекпот в історії України

    Джекпот Української національної лотереї становив 33 мільйони гривень

    Грaвeць oтримaв джекпот зa всi шість вгaдaних нoмeрiв

    Онлайн-гравець зірвав найбільший джекпот України – 33 мільйони гривень.

    Про це у неділю повідомляється на сайті Української національної лотереї.

    «Неймовірно пощастило онлайн-гравцю Української національної лотереї. Він виграв найбільший джекпот України – 33 032 000 гривень», – зазначається у повідомленні.

    Щасливчик придбав багатотиражний білет Супер Лото ще зранку 4 березня на шість полів і п’ять розіграшів поспіль.

    Лототрон у 2078 тиражі обрав 05 19 24 34 38 46. Ці числа повністю збіглися з однією з комбінацій гравця і принесли дуже великий виграш.

    Особу переможця в УНЛ не назвали, але треба уточнити, що лотерейні виграші в Україні обкладаються податком – 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Тобто переможцю доведеться заплатити майже 6,5 млн гривень податку, й у підсумку він отримає майже 26,6 мільйона гривень.

    Раніше повідомлялося, що у США невідомий зірвав джекпот у мільярд доларів.

    Також наприкінці 2020 року було зірвано рекордний в історії європейських лотерей джекпот.

    До слова, канадець став мільйонером через помилку касира.

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    Теги: гроші Україна лотерея
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