Невідомий щасливчик зірвав найбільший джекпот в історії України

Грaвeць oтримaв джекпот зa всi шість вгaдaних нoмeрiв

Онлайн-гравець зірвав найбільший джекпот України – 33 мільйони гривень.

Про це у неділю повідомляється на сайті Української національної лотереї.

«Неймовірно пощастило онлайн-гравцю Української національної лотереї. Він виграв найбільший джекпот України – 33 032 000 гривень», – зазначається у повідомленні.

Щасливчик придбав багатотиражний білет Супер Лото ще зранку 4 березня на шість полів і п’ять розіграшів поспіль.

Лототрон у 2078 тиражі обрав 05 19 24 34 38 46. Ці числа повністю збіглися з однією з комбінацій гравця і принесли дуже великий виграш.

Особу переможця в УНЛ не назвали, але треба уточнити, що лотерейні виграші в Україні обкладаються податком – 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Тобто переможцю доведеться заплатити майже 6,5 млн гривень податку, й у підсумку він отримає майже 26,6 мільйона гривень.

Раніше повідомлялося, що у США невідомий зірвав джекпот у мільярд доларів.

Також наприкінці 2020 року було зірвано рекордний в історії європейських лотерей джекпот.

До слова, канадець став мільйонером через помилку касира.