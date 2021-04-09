Зникнення Чауса в Молдові розслідуватиме спеціальна парламентська комісія

Планується, що комісія працюватиме протягом 60 днів

Парламент Республіки Молдова створив спеціальну парламентську комісію, яка буде розслідувати викрадення українського судді-утікача Миколи Чауса, передає «Главком».

Планується, що комісія працюватиме протягом 60 днів. До її складу увійшли дев’ять депутатів. Очолив комісію представник партії «Платформа ДА» Васілє-Андрей Нестасє, заступник – представник «Партії соціалістів» Андріан Лебедінскій.

Крім того, до складу комісії увійшли наступні народні обранці: Григорій Новак (ПСРМ), Олександр Жиздан (ДПМ), Володимир Чеботарь (PRO Moldova), Григорій Репещук (Pentru Moldova), Вадим Фотеску (Партія «Шор»), Оазу Нантой (PAS – «Дія та солідарність»).

Раніше міністр внутрішніх справ Молдови заявив, що викрадачі Чауса прибули в країну ще 23 березня.

Заяву щодо викрадення судді Чауса зробила президентка Молдови Мая Санду. Вона вимагає від силовиків пояснень.

Відомо, що Чауса, який перебував у Кишиневі, викрали 3 квітня у центрі Кишинева іноземні громадяни.

Чауса нібито перевезли в Україну у багажнику автомобіля Toyota RAV 4, що належить посольству України. Журналісти, посилаючись на телеграм-канал Index, близький до соціалістів, опублікували зображення автомобіля та фото Миколи Чауса, які начебто були зроблені після викрадення. Водночас редакція «Главкома» звертає увагу, що жодних підтверджень, що ці фото були зроблені після викрадання, ані ЗМІ сусідньої республіки, ані телеграм-канали не надають.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабара в розмірі $150 тис. Зазначені кошти були виявлені в двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.

6 вересня Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на затримання та арешт судді. Чаус втік з України. Із 11 листопада 2016 року суддя перебував в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.