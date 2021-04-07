Викрадення судді Чауса: Кулеба запевняє, що Україна не причетна до ситуації

Для встановлення усіх обставин, зокрема місця перебування колишнього судді Чауса, Україна пропонує Молдові створити спільну робочу групу

Глава МЗС Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з молдовським колегою Ауреліу Чокоєм запевнив у непричетності України до ситуації з викраденням судді Миколи Чауса

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

За словами глави МЗС України, вітчизняні правоохоронці очікували, що після позитивного для України завершення судового розгляду скарги Миколи Чауса на відмову надати йому притулок, він буде екстрадований в рамках міжнародної правової допомоги на підставі європейських конвенцій та двосторонніх договорів про видачу правопорушників і про взаємну допомогу у кримінальних справах.

Кулеба зазначив, що Україна не причетна до нинішньої ситуації з Миколою Чаусом, а для встановлення усіх її обставин, зокрема місця перебування колишнього судді, пропонує Молдові створити спільну робочу групу. Він також запевнив, що для України Молдова була, є і залишається другом.

«Українська сторона переконана, що ситуацію намагаються використати на свою користь сили, які не просто не зацікавлені у подальшому поглибленні українсько-молдовського співробітництва, а й ставлять за мету зірвати позитивний для обох країн розвиток відносин, зміцнення європейських перспектив України і Молдови», – йдеться у повідомленні.

Раніше молдовські ЗМІ повідомляли, що за кермом автомобіля Toyota RAV, що належить посольству України у Молдові, в якому нібито вивезли викраденого суддю Миколу Чауса, знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк.

Журналісти, посилаючись на телеграм-канал Index, близький до соціалістів, опублікували зображення автомобіля та фото Миколи Чауса, які начебто були зроблені після викрадення. Водночас редакція «Главкома» звертає увагу, що жодних підтверджень, що ці фото були зроблені після викрадання, ані ЗМІ сусідньої республіки, ані телеграм-канали не надають.

Міністр внутрішніх справ Молдови заявив, що викрадачі Чауса прибули в країну ще 23 березня.

Раніше заяву щодо викрадення судді Чауса зробила президентка Молдови Мая Санду. Вона вимагає від силовиків пояснень.

Відомо, що Чауса, який перебував у Кишиневі, викрали 3 квітня у центрі Кишинева іноземні громадяни.

Чауса нібито перевезли в Україну у багажнику автомобіля Toyota RAV 4, що належить посольству України. Журналісти, посилаючись на телеграм-канал Index, близький до соціалістів, опублікували зображення автомобіля та фото Миколи Чауса, які начебто були зроблені після викрадення. Водночас редакція «Главкома» звертає увагу, що жодних підтверджень, що ці фото були зроблені після викрадання, ані ЗМІ сусідньої республіки, ані телеграм-канали не надають.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабара в розмірі $150 тис. Зазначені кошти були виявлені в двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.

6 вересня Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на затримання та арешт судді. Чаус втік з України. Із 11 листопада 2016 року суддя перебував в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

Читайте також: