Рада спростила видачу українських паспортів росіянам

Іноземці, які воювали за Україну на Донбасі, набуватимуть громадянство за спрощеними правилами

Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт про спрощене набуття українського громадянства іноземцями та особами без громадянства, які захищали територіальну цілісність та недоторканність України. У законі йдеться, зокрема, про росіян, які зазнали переслідувань через політичні переконання. Проєкт №5630 у другому читанні підтримали 285 депутатів.

Таким чином, відповідний документ спростить видачу паспортів: громадянам РФ, які зазнали переслідувань через політичні переконання; іноземцями та особам без громадянства, які проходили (або проходять) службу за контрактом у ЗСУ та особам які брали безпосередню участь в АТО/ООС.

Зокрема, законом вдосконалено правила набуття громадянства України за територіальним походженням, прийняття до громадянства та поновлення у громадянстві.

Так, законом передбачена можливість подання декларацій про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття до громадянства України такими категоріями осіб:

які в установленому законодавством України порядку проходять/проходили військову службу за контрактом у ЗСУ;

які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у ЗСУ та нагороджені державною нагородою України;

які мають визначні заслуги перед Україною чи прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України;

які є громадянами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом і зазнали переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності.

Нагадаємо, сьогодні Рада розглядає проєкти законів про військові навчання та громадянство.

Тим часом під Раду знову вийшли антивакцинатори та підприємці.

Крім того 14 грудня до об’єднання ексспікера Дмитра Разумкова примкнула «слуга» Шпак.

Також відомо, що Рада 14 грудня працюватиме до вичерпання порядку денного.

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