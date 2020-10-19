Нардепи візьмуться за бюджет не раніше листопада



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Бюджетний комітет не зміг зібратися 16 жовтня на засідання

Верховна Рада зможе розглянути державний бюджет на 2021 рік не раніше листопада. Бюджет попередньо планують розглянути на засіданні 3 листопада.

Про це на Погоджувальній раді заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

«У п’ятницю не відбулося засідання комітету з технічних причин. І згідно діючого законодавства, документ, який ми мали розглядати завтра - він не готовий. Ми не зможемо на пленарному засіданні його розглянути. І народні депутати з ним не ознайомилися, ні комітет не прийняв відповідне рішення. Я впевнений, що найближчим часом він буде підготовлений. І після того, як пройдуть вибори, ми згідно графіку роботи - повернемось до Ради. З 3 листопада, я впевнений, що ми зможемо розглянути цей законопроєкт», - сказав Разумков.

Як відомо, 16 жовтня Комітет з питань бюджету не зміг провести засідання через відсутність кворуму. Тож цілком зрозуміло, що перше читання законопроєкту про держбюджет на 2021-й рік не зможуть розглянути 20 жовтня, як планувалось.

Нагажаємо, раніше глава фракції «Слуги народу» Давид Арахамія виступив за скорочення чисельності української армії. Він це пояснив тим, що в бюджеті «немає достатньо коштів, щоб переозброювати армію».

Також повідомлялося, що нардепи внесли понад 5 тисяч правок до проєкту бюджету-2021. І раніше Євгенія Кравчук заявляла, що депутати зможуть зібратися 20 жовтня на засідання Ради для розгляду бюджету-2021 у першому читанні.

Як відомо, 19 жовтня проходить Погоджувальна рада депутатських фракцій та груп. Нардепи обговорюють плани на тиждень.