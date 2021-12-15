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    Нардепи звернуться до Конституційного суду через законопроєкт про громадянство

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    Депутати хочуть почути від Конституційного суду роз&rsquo;яснення поняття &laquo;єдиного громадянства&raquo; - Нардепи звернуться до Конституційного суду через законопроєкт про громадянство
    Депутати хочуть почути від Конституційного суду роз’яснення поняття «єдиного громадянства»
    фото: slovoidilo

    Частина депутатів не підтримує ідею Володимира Зеленського про множинне громадянство

    Народні депутати з міжфракційного об’єднання «Розумна політика» та партії «Європейська солідарність» звернуться до Конституційного суду щодо роз’яснення поняття «єдиного громадянства». Про це повідомив у Facebook нардеп «Євросолідарності» Олексій Гончаренко.

    Звернення до Конституційного суду вже підписали 45 нардепі, серед них – представники «Розумної політики» та «ЄС».

    Фото: Олексій Гончаренко / Facebook
    Фото: Олексій Гончаренко / Facebook
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    «Підписав подання депутатів до Конституційного суду з приводу законопроєкту щодо множинного громадянства! Зеленський вніс у Раду законопроєкт про множинне громадянство, хоча в 4-й статті Конституції говориться про єдине громадянство в Україні. Тому вважаю, що Конституційний суд повинен пояснити, чи не суперечить це нашому основному закону», – заявив Гончаренко.є

    Очільник об’єднання «Розумна політика» Дмитро Разумков додав, що ініціатива множинного громадянства суперечить Конституції.

    «Чому люди, які проживають за кордоном, отримають такі самі права, як і ті, хто постійно живе в Україні і сплачує податки на території нашої держави? Це питання викликає дискусії і точно не на часі», – зазначив Разумков.

    Раніше Офіс Зеленського розкрив деталі законопроєктів про множинне громадянство.

    Нагадаємо, 2 грудня Зеленський вніс до Ради законопроєкт про множинне громадянство.

    Вже стало відомо, як українці ставляться до ініціативи про множинне громадянство.

    Як відомо, 1 грудня під час виступу у парламенті президент Зеленський заявив, що вніс законопроєкт про множинне громадянство. Він повідомив, що планує внести законопроєкт, який дозволяє членам української діаспори в США, Канаді та ЄС мати одночасно громадянство України та країни проживання.

    Пропозиція Володимира Зеленського дозволити множинне громадянство в Україні є очевидним подарунком бізнес-партнеру президента олігарху Ігорю Коломойському, вважають у фракції партії «Європейська солідарність».

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    Теги: Європейська солідарність депутат Конституційний суд Олексій Гончаренко паспорт політика українці Дмитро Разумков громадянство Розумна політика
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    Нардепи звернуться до Конституційного суду через законопроєкт про громадянство