Нардепи звернуться до Конституційного суду через законопроєкт про громадянство

Частина депутатів не підтримує ідею Володимира Зеленського про множинне громадянство

Народні депутати з міжфракційного об’єднання «Розумна політика» та партії «Європейська солідарність» звернуться до Конституційного суду щодо роз’яснення поняття «єдиного громадянства». Про це повідомив у Facebook нардеп «Євросолідарності» Олексій Гончаренко.

Звернення до Конституційного суду вже підписали 45 нардепі, серед них – представники «Розумної політики» та «ЄС».

Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

«Підписав подання депутатів до Конституційного суду з приводу законопроєкту щодо множинного громадянства! Зеленський вніс у Раду законопроєкт про множинне громадянство, хоча в 4-й статті Конституції говориться про єдине громадянство в Україні. Тому вважаю, що Конституційний суд повинен пояснити, чи не суперечить це нашому основному закону», – заявив Гончаренко.є

Очільник об’єднання «Розумна політика» Дмитро Разумков додав, що ініціатива множинного громадянства суперечить Конституції.

«Чому люди, які проживають за кордоном, отримають такі самі права, як і ті, хто постійно живе в Україні і сплачує податки на території нашої держави? Це питання викликає дискусії і точно не на часі», – зазначив Разумков.

Раніше Офіс Зеленського розкрив деталі законопроєктів про множинне громадянство.

Нагадаємо, 2 грудня Зеленський вніс до Ради законопроєкт про множинне громадянство.

Вже стало відомо, як українці ставляться до ініціативи про множинне громадянство.

Як відомо, 1 грудня під час виступу у парламенті президент Зеленський заявив, що вніс законопроєкт про множинне громадянство. Він повідомив, що планує внести законопроєкт, який дозволяє членам української діаспори в США, Канаді та ЄС мати одночасно громадянство України та країни проживання.

Пропозиція Володимира Зеленського дозволити множинне громадянство в Україні є очевидним подарунком бізнес-партнеру президента олігарху Ігорю Коломойському, вважають у фракції партії «Європейська солідарність».