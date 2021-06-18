18 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Гарна погода на день Дорофея - буде хороший урожай зерна

У четвер, 18 червня, в світі відзначають День пікніка і День паніки. Наші предки вірили, що від гарної погоди в цей день може залежати багатий урожай зерна.

18 червня в Єгипті святкують День евакуації, на Сейшельських островах – День Конституції, а в Азербайджані – День прав людини.

День стійкої гастрономії (Sustainable Gastronomy Day)

Фото з відкритих джерел

Це кулінарне свято світового значення. Воно було засноване в 2016 році під егідою ООН.

У 2017 році його відсвяткували вперше.

В ООН зазначали, що гастрономія – важливий елемент культурного самовираження будь-якого народу, пов’язаний з природним і культурним розмаїттям світу. Мета свята – зосередити увагу світової спільноти на тій ролі, яку стійка гастрономія може зіграти в досягненні цілей в галузі сталого розвитку, зокрема за рахунок прискорення сільськогосподарського розвитку, підвищення продовольчої безпеки, поліпшення харчування людей, забезпечення сталого виробництва продовольства і збереження біорізноманіття.

У цей день ООН пропонує всім державам-членам, організаціям системи Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних і регіональних організацій, а також представників громадянського суспільства, включно з неурядовими організаціями та окремими особами, активно святкувати День стійкої гастрономії відповідно до національних пріоритетів.

Дорофєєв день

Також сьогодні відзначається Дорофєєв день в честь священномученика Дорофея Тирського. Він служив єпископом в фінікійському місті Тир. У період гоніння на християн за часів імператора Діоклетіана переховувався від язичників.

У період правління Юліана Відступника єпископ прийняв мученицьку смерть. З давніх-давен вважалося, що з Дорофея починаються найкоротші ночі в році - «горобині». У цей день розквітає сон-трава, яка показує сплячим майбутнє.

Міжнародний день пікніка

Фото з відкритих джерел

18 червня проводять Міжнародний день пікніка. Першими на пікніки масово вирушали французи, ще в далекому 18 столітті, їх приклад наслідували англійці. А перша згадка про захід відноситься до 14 століття, коли граф Гастон III Феб (Франція) написав «Книгу про полювання», виклавши всі тонкощі прийому їжі на природі. Слово «пікнік» французького походження, воно спочатку мало на увазі трапезу, для якої кожен учасник приносив їжу.

У сучасному розумінні термін вживається з 1740 року і означає «Перекусити на природі» У 18-19 століттях в Англії пікнік завершував полювання. Саме англійці ввели в моду брати з собою пледи і плетені кошики, куди складалися сири, в’ялене м’ясо, фрукти, сливовий пудинг, вино і інша провізія.

Міжнародний день паніки (International Panic Day)

Фото з відкритих джерел

На відміну від попереднього, у цього дня немає офіційного статусу.

Його почали відзначати в США. Там про небезпеку паніки прийнято говорити 9 березня. Потім свято поширилося світом, і було прийнято рішення 18 червня говорити про небезпеку паніки повсюдно.

Для тих, хто страждає від панічних атак і страхів, Міжнародний день паніки – це свого роду психологічний тренінг, який пропонується кожному, хто відчуває почуття втоми від жорсткого самоконтролю над власними фобіями.

Народні прикмети на 18 червня:

Гарна погода на день Дорофея - буде хороший урожай зерна.

Вітер 18 червня дме зі східного боку - літо буде вітряним і дощовим.

Багато пустоцвіту на огірках - потрібно було зробити один важливий обряд. Так, господиня тягла 18 червня на город ногою старий лапоть і кидала в огірки, примовляючи: «Як густо сей лапоть плентався, так щоб і огірки мої плелися». Згідно з повір'ям, ці дії 18 червня дозволяли отримати урожай від наступних посадок.

Якщо виполоти всі бур'яни вранці на Дорофея, то вони, за прикметою, більше не з'являться.

Що не можна робити 18 червня:

Сьогодні не варто зловживати сном, бо можна проспати все життя. Проте сни з 17 на 18 червня віщі. Здійсняться вони дуже скоро. Сновидіння, побачене вдень 18 червня, збудеться через рік, день в день.

У цей день не варто братися за домашні справи. Якщо ви все ж таки вирішили поратися по господарству, то зробіть все максимально швидко.

Також сьогодні не бажано витрачати великі суми на речі не першої необхідності.

У кого іменини 18 червня

Іменини сьогодні святкують Аполлон, Арій, Василина, Віктор, Галина, Дорофей, Ігор, Іона, Кіндрат, Костянтин, Леонід, Маркіян, Ніка, Никандр, Павло, Федір, Альжбета і Марк.

Раніше повідомлялося, що наприкінці червня українці отримають два тривалі вікенди, у зв'язку з Троїцею та Днем Конституції.

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