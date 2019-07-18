«Народний фронт» отримав нового депутата замість покійного Тимчука



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ЦВК визнала обраним народним депутатом підприємця із Запоріжжя

Центральна виборча комісія визнала обраним Євгена Нікітіна народним депутатом на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року за списками партії «Народний фронт».

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову ЦВК від 17 липня.

Нікітін був кандидатом у народні депутати від «Народного фронту» за №85. До обрання працював директором запорізького ТОВ «Нікс Трейд».

Євген Нікітін. Фото з відкритих джерел

У 2007 році Євген Нікітін балотувався до парламенту за партійними списками «Блоку Литвина» (№55), але не пройшов. Після тих виборів рахувався помічником народного депутата VI скликання від «Блоку Литвина» Валерія Баранова на громадських засадах.

У постанові ЦВК сказано, що обрання депутата відбулося після смерті іншого – Дмитра Тимчука, який у 2014 році став нардепом від «Народного фронту» (№13).

Нагадаємо, народного депутата Дмитра Тимчука знайшли застреленим у своїй квартирі 19 червня 2019 року.

Головною версією смерті Тимчука слідство називає самогубство. Разом із тим, у МВС не виключають, що Тимчука було вбито, однак розглядають і інші версії, серед яких - необережне поводження зі зброєю. Справа відкрита за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

В коментарі «Главкому» військовий експерт Ігор Романенко підкреслив, що не вірить у те, що Тимчук міг застрелитися випадково під час чистки зброї. У свою чергу у «Народному фронті» припускають, що загибель Тимчука - це замасковане вбивство.