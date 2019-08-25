Прогноз погоди: 25 серпня у неділю буде сонячно та спекотно
Найспекотніше буде на Півдні
Погода в Україні у неділю, 25 серпня, буде теплою, сонячною та ясною. Водночас, поривчастий східний вітер чудово рятуватиме від спеки.
По всій Україні – без опадів, лише на Прикарпатті й Закарпатті можливі періодичні грозові дощі. Про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.
Найспекотніше буде на Півдні. Так, на Миколаївщині, Херсонщині та у Криму температура повітря підніметься до +32…+35 градусів.
Більш комфортними будуть температурні позначки у північних регіонах. На Волині, Рівненщині, Чернігівщині, а також – на Сумщині повітря прогріється до 24…27 градусів із позначкою «плюс».
Вітер буде східний, північно-східний, його швидкість сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві очікується тепла та сонячна погода. У столиці синоптики прогнозують +25...+27 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 25 серпня, від Укргідрометцентру.
Прогноз погоди на неділю, 25 серпня, у містах України:
- Ужгород – +31…+33
- Львів – +26…+28
- Івано-Франківськ – +26…+28
- Тернопіль – +25…+27
- Чернівці – +26…+28
- Хмельницький – +26…+28
- Луцьк – +25…+27
- Рівне – +25…+27
- Житомир – +26…+28
- Вінниця – +26…+28
- Одеса – +31…+33
- Миколаїв – +32…+34
- Херсон – +33…+35
- Сімферополь – +32…+34
- Кропивницький – +26…+28
- Черкаси – +25…+27
- Чернігів – +25…+27
- Суми – +24…+26
- Полтава – +25…+27
- Дніпро – +28…+30
- Запоріжжя – +31…+33
- Донецьк – +27…+29
- Луганськ – +27…+29
- Харків – +26…+28
- Київ – +25…+27