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    Суспільство

    Прогноз погоди: 25 серпня у неділю буде сонячно та спекотно

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    Прогноз погоди: 25 серпня у неділю буде сонячно та спекотно

    Найспекотніше буде на Півдні

    Погода в Україні у неділю, 25 серпня, буде теплою, сонячною та ясною. Водночас, поривчастий східний вітер чудово рятуватиме від спеки.

    По всій Україні – без опадів, лише на Прикарпатті й Закарпатті можливі періодичні грозові дощі. Про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

    Найспекотніше буде на Півдні. Так, на Миколаївщині, Херсонщині та у Криму температура повітря підніметься до +32…+35 градусів.

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    Більш комфортними будуть температурні позначки у північних регіонах. На Волині, Рівненщині, Чернігівщині, а також – на Сумщині повітря прогріється до 24…27 градусів із позначкою «плюс».

    Вітер буде східний, північно-східний, його швидкість сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.

    У Києві очікується тепла та сонячна погода. У столиці синоптики прогнозують +25...+27 градусів.

    Прогноз погоди на неділю, 25 серпня, від Укргідрометцентру.

    Прогноз погоди на неділю, 25 серпня, у містах України:

    • Ужгород – +31…+33
    • Львів – +26…+28
    • Івано-Франківськ – +26…+28
    • Тернопіль – +25…+27
    • Чернівці – +26…+28
    • Хмельницький – +26…+28
    • Луцьк – +25…+27
    • Рівне – +25…+27
    • Житомир – +26…+28
    • Вінниця – +26…+28
    • Одеса – +31…+33
    • Миколаїв – +32…+34
    • Херсон – +33…+35
    • Сімферополь – +32…+34
    • Кропивницький – +26…+28
    • Черкаси – +25…+27
    • Чернігів – +25…+27
    • Суми – +24…+26
    • Полтава – +25…+27
    • Дніпро – +28…+30
    • Запоріжжя – +31…+33
    • Донецьк – +27…+29
    • Луганськ – +27…+29
    • Харків – +26…+28
    • Київ – +25…+27
    ukraine

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