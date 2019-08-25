Прогноз погоди: 25 серпня у неділю буде сонячно та спекотно



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Найспекотніше буде на Півдні

Погода в Україні у неділю, 25 серпня, буде теплою, сонячною та ясною. Водночас, поривчастий східний вітер чудово рятуватиме від спеки.

По всій Україні – без опадів, лише на Прикарпатті й Закарпатті можливі періодичні грозові дощі. Про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

Найспекотніше буде на Півдні. Так, на Миколаївщині, Херсонщині та у Криму температура повітря підніметься до +32…+35 градусів.

Більш комфортними будуть температурні позначки у північних регіонах. На Волині, Рівненщині, Чернігівщині, а також – на Сумщині повітря прогріється до 24…27 градусів із позначкою «плюс».

Вітер буде східний, північно-східний, його швидкість сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві очікується тепла та сонячна погода. У столиці синоптики прогнозують +25...+27 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 25 серпня, від Укргідрометцентру.

Прогноз погоди на неділю, 25 серпня, у містах України: