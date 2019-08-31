Синоптики прогнозують 30-градусну спеку ще мінімум на десять днів



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В деяких областях у неділю окремі невеликі короткочасні дощі

В Україні у суботу опади не очікуються, температура вночі 10-15°, вдень 26-31°.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

«Без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на Закарпатті та узбережжі морів 16-19°; вдень 26-31°, на півночі Лівобережжя 22-25°», – йдеться у повідомленні.

У Києві та області 31 серпня без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 13-15°, вдень 28-30°, на Київщині вночі 10-15°; вдень 26-31°.

1-2 вересня в Україні опади не очікуються, лише у Київській та Чернігівській областях вдень у неділю окремі невеликі короткочасні дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень 25-30°, на Закарпатті до 33°.

На Київщині 1-2 вересня без опадів, лише вдень у неділю місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°.

Згідно з прогнозом на 3-4 вересня, опади не очікуються, лише в західних, 4 вересня місцями і в Житомирській та Вінницькій областях короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 12-18°, на узбережжі Чорного моря до 21°; вдень 26-32°, 3 вересня на крайньому заході, 4 вересня в західних областях 19-25°, 4 вересня у Вінницькій та північних областях 22-28°.

У столичному регіоні 3- 4 вересня без опадів. Температура вночі 13-18°; вдень 3 вересня 26-31°, 4 вересня 23-28°.

Згідно з орієнтовним прогнозом на 6-10 добу, опади не очікуються, без опадів, лише в західних, місцями північних та Вінницькій областях короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 12-18°, вдень 23-29°, у південних, в окремі дні й у центральних та східних областях до 32°; в західних областях вночі 9-15°, вдень 19-25°.

Я к повідомлялося, вересень принесе в Україну дощ з грозою.