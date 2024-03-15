Палата представників обговорює конфіскацію активів РФ, аби допомогти Україні

Серед республіканців набирає популярності ідея щодо конфіскації російських активів на $300 млрд

Республіканці в Палаті представників США працюють над власним пакетом підтримки Україні, коли ідея конфіскації російських активів для військової допомоги Києву набирає популярності. Про це повідомляє Bloomberg.

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Голова комітету в закордонних справах палати представників Майкл Маккол зазначив, що серед республіканців набирає популярності ідея щодо конфіскації російських активів на $300 млрд для фінансування допомоги Києву.

Водночас на думку республіканця Френча Гілла, конфіскація активів Росії «повинна» бути частиною законопроєкту.

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Маккол також повідомив, що мав розмову з колегами про можливість надання Україні кредитів замість грантів із метою зменшити витрати американських платників податків, а також отримати більше підтримки республіканців. Він запевнив, що працює над «шляхом просування»допомоги Україні.

Нагадаємо, спікер Палати представників Майк Джонсон у спілкуванні з сенаторами-республіканцями заявив, що палата підготує свій проєкт для підтримки України, але в іншому вигляді, аніж вже схвалений Сенатом.

Нагадаємо, 8 березня Сенат Конгресу США уникнув шатдауну, схваливши законопроєкт, який передбачає виділення коштів на роботу федеральних відомств до 30 вересня – кінця фінансового року.

Однак цей пакет є лише першим з двох пакетів законопроєктів про видатки, які Конгрес має ухвалити цього місяця.

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Законодавці очікують 22 березня – крайній термін для решти шести законопроєктів, які фінансують такі сфери, як міністерство оборони, внутрішня безпека, охорона здоров'я і соціальні служби. Щодо них, за словами законодавців, може бути ще важче знайти двопартійну згоду.

Як повідомлялося, 27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.