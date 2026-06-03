SpaceX випробує капсули Starfall для створення ліків у космосі

Наступним великим бізнесом SpaceX може бути будівництво речей у космосі

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SpaceX робить амбітний крок у напрямку комерціалізації ближнього космосу

Федеральне авіаційне управління США погодило проведення перших тестових запусків та приводнення новітніх безпілотних капсул під назвою Starfall у водах Тихого океану. Ці спеціалізовані апарати розроблені для довготривалих наукових досліджень в умовах мікрогравітації та оперативного повернення на Землю цінних вантажів, насамперед – високотехнологічних медичних препаратів та рідкісних біокомпонентів.

В урядових звітах американський регулятор характеризує Starfall як «транспортний засіб, придатний для масового виробництва». Це свідчить про наміри SpaceX поставити орбітальну логістику на промисловий конвеєр. Експерти впевнені, що запуск цього проєкту створить абсолютно новий ринок для світової фармакології, адже деякі хімічні сполуки та ліки можна виростити в ідеальній формі лише за відсутності земного тяжіння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Gizmodo.

Візуально та конструктивно апарати Starfall суттєво відрізнятимуться від уже звичних пілотованих кораблів Crew Dragon. Інженери SpaceX надали новинці пласкої форми диска з габаритами: ширина платформи становить 3,1 метра, а висота – всього 0,75 метра.

Корпус капсули складається з двох ключових елементів, зокрема масивної верхньої пластини, виготовленої з авіаційного алюмінію та нижнього теплозахисного екрана, створеного на основі міцного вуглецевого волокна.

Саме цей вуглецевий щит візьме на себе колосальні температурні навантаження під час входження апарата в щільні шари атмосфери на зворотній траєкторії. Безпосередньо перед падінням у воду розжарений екран автоматично відстрілюватиметься від основного корпусу. Незважаючи на компактні зовнішні розміри, кожна така капсула здатна нести до 1000 кілограмів корисного навантаження. Внутрішній герметичний відсік має об'єм 2,5 на 1,5 на 0,5 метра.

Наразі авіаційний регулятор видав дозвіл на проведення двох повноцінних тестових спусків Starfall біля узбережжя Каліфорнії. Головне завдання інженерів на цьому етапі – відпрацювати безпечне приводнення та оперативно вилучити диски з акваторії Тихого океану за допомогою спеціальних морських суден.

У майбутньому SpaceX планує виводити капсули на навколоземну орбіту за допомогою своєї «робочої конячки» – ракети-носія Falcon 9, або ж задіяти надважку космічну систему Starship. Повернення вантажу з космосу забезпечуватиме складна багаторівнева парашутна система. Під час зниження апарат послідовно випускатиме гальмівний, витяжний та один головний великий купол, які гарантуватимуть м'яку посадку на воду. Точні дати перших випробувальних польотів компанія наразі тримає в секреті.

Нагадаємо, для повноцінної роботи російської супутникової мережі «Рассвет» Москва планує запустити на низьку орбіту щонайменше 200–250 апаратів, а в перспективі – близько тисячі.