NASA показало роботів та дрони, які відправить на Місяць

Лариса Голуб

Сполучені Штати прагнуть повернути своїх астронавтів на Місяць до 2029 року
фото: NASA


Національне аерокосмічне агентство Сполучених Штатів Америки готує до відправки на Місяць роботизовані апарати, безпілотники та спеціальні транспортні засоби. Цю техніку планують використовувати для масштабного будівництва постійної місячної бази. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національне аерокосмічне агентство Сполучених Штатів Америки (NASA).

Передбачається, що майбутній об'єкт дозволить США проводити унікальні наукові експерименти, видобувати цінні ресурси, а також стане ключовим плацдармом для майбутніх польотів на Марс.

На розгортання постійної бази, яка працюватиме на ядерній та сонячній енергії, NASA вже оголосила програму вартістю $20 млрд. Реалізувати амбітний проєкт планують до 2032 року в три етапи.

Освоєння Місяця

  • Перший етап (до 2029 року): Роботизовані дослідження. Агентство планує здійснити 25 запусків і доставити чотири метричні тонни вантажу.

Для цього залучили приватні компанії: Blue Origin розробляє посадковий модуль Endurance з автономною навігацією, а Astrobotic готує модуль Griffin-1 для посадки у кратері Нобіле біля Південного полюса. На супутникову поверхню також доставлять лазерні системи та камери високої роздільної здатності.

  • Наступні етапи: Будівництво енергетичних об'єктів (включаючи реактори поділу) та доставка великих роверів для тривалих поїздок астронавтів.

Космічні перегони з Китаєм та політичний тиск

Сполучені Штати прагнуть повернути своїх астронавтів на Місяць до 2029 року.

«США хочуть висадити американців назад на Місяць до того, як президент Дональд Трамп залишить посаду у 2029 році», – пише видання ВВС.

Проте NASA перебуває під жорстким тиском через конкуренцію з Китаєм, який планує висадку людей до 2030 року.

Пекін уже запустив місію «Шеньчжоу-23» до власної орбітальної станції Tiangong. У межах цієї експедиції один із трьох китайських астронавтів залишиться на станції на цілий рік. На станції вивчатимуть фізіологію та репродукцію людини в космосі – туди навіть відправили зразки стовбурових клітин для першого у світі експерименту зі «штучними ембріонами».

Нагадаємо, Китай відправив на свою космічну станцію трьох космонавтів. Один із них залишиться там на рік – це рекордний для країни термін, який дасть змогу вивчити фізіологію людини під час тривалого перебування в космосі, тоді як Пекін прагне здійснити пілотовану посадку на Місяць до 2030 року. Китай уже майже десять разів відправляв астронавтів на свою космічну станцію, однак нинішній запуск відбувається на тлі загострення місячної гонки зі США. У Вашингтоні заявляють, що Пекін нібито планує колонізувати Місяць і видобувати його ресурси.

«Главком» писав, що 10 квітня астронавти місячної місії приводнилися в Тихому океані біля берегів Каліфорнії. На борту Orion перебували четверо астронавтів: Рід Вайсман, Віктор Гловер, Крістіна Кох та Джеремі Гансен. Ця команда вже стала символом нової ери в космонавтиці: Гловер є першим темношкірим астронавтом у подібній місії, Кох – першою жінкою, а Гансен – першим представником Канади, який вирушив у глибокий космос.

До слова, астронавти уперше з 1972 року на власні очі побачили зворотний бік Місяця.

