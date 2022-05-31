Не кажіть «я вагітна» і «у мене СНІД»: Правозахисниця пояснила, як спілкуватися з ґвалтівником

Боротися з насильником, чи лякати різними хворобами – смертельно небезпечно

Директорка департаменту національних гарячих ліній правозахисної організації «Ла Страда-Україна» Альона Кривуляк дала декілька порад щодо спілкування з ґвалтівником. Про це вона розповіла у інтерв’ю «Главкому».

Кривуляк радить не вдаватися до жодних дій агресивного характеру, адже ще може нести загрозу для життя жертви.

«Не варто вчиняти жодних дій агресивного характеру, як би сильно цього не хотілося. Йдеться як про спроби фізично протистояти насильнику, так і про агресивні відповіді йому чи агресивну поведінку у його бік. Головне у цій ситуації – збереження життя. Ви маєте завжди пам’ятати, що це людина зі зброєю. Тому навіть не думайте схопити кухонний ніж, що лежить неподалік. Адже російські окупанти доволі швидко зможуть вас зупинити за допомогою своєї зброї», – сказала вона.

Також, за словами Кривуляк, не варто намагатися налякати ґвалтівника, заявивши про якісь свої хвороби. Це може викликати лише більше агресію.

«Звичайно, ви можете говорити: «будь ласка, не чіпайте мене». Це нормально. Загалом будь-яка адекватна людина має розуміти значення цих слів. Варто пам’ятати, що в окупантів завжди є вибір – вчиняти злочин, або ні. На відміну від його жертви. Що точно не варто робити у жодному разі, то це заявляти, що ви вагітні, хворієте на СНІД чи венеричні хвороби. Особливо якщо це неправда. Бо це може викликати ще більшу агресію в окупанта і за це він може вас одразу вбити. Збоку може здатися, що це дуже логічний спосіб уникнути насильства, але досвід каже про протилежне», – зазначила вона.

Правозахисниця також рекомендує по можливості не залишатися наодинці з агресором, аби мінімізувати ймовірність насильницьких дій. Кривуляк також не рекомендує цивільній людині самій починати розмову з окупантами чи приймати від них гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла про те, як рашисти звірствували на захоплених територіях Харківщини, зокрема, масово ґвалтували неповнолітніх.

З квітня в Україні працює спеціальна телефонна лінія омбудсмена. Люди звертаються по допомогу у зв’язку із статевими злочинами, тортурами та знущанням як стосовно них самих, так і щодо близьких осіб, в тому числі дітей.

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