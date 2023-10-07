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ЗСУ просуваються вперед у Запорізькій області – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ просуваються вперед у Запорізькій області – ISW
фото: Східний варіант

Українські сили поступово пересувають лінію фронту ближче до Вербового

ЗСУ продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку та в районі кордону Донецько-Запорізької областей. У Запорізькій області військові незначно просунулися вперед. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

Українські війська продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку і, як повідомляється, 6 жовтня просунулися на південь. Український Генштаб повідомив, що українські війська досягли успіху на схід від Андріївки (8 км на південний захід від Бахмута).

6 жовтня російські війська здійснили безуспішні контратаки поблизу Бахмута. Речник Генерального штабу України та Східної групи військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш повідомив, що російські війська безуспішно намагалися повернути втрачені позиції.

Міністерство оборони (МО) Росії стверджувало, що 6 жовтня українські війська здійснили обмежені наземні удари по лінії Авдіївка-Донецьк. Декілька російських джерел поширили кадри, на яких видно, як група з близько 17 українських військових здається в полон поблизу Мар’їнки на південно-західній околиці міста Донецьк.

6 жовтня російські війська продовжили наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк і останнім часом досягли незначного прогресу. 

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно обстрілювали Авдіївку, Мар’їнку та Новомихайлівку. 

Російські війська 6 жовтня провели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Речник Східного угруповання військ України капітан Ілля Євлаш заявив, що російські війська відновили бойові дії на напрямку Куп’янськ-Лиман.

Міноборони Росії заявило, що 6 жовтня українські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Кремінної. У російському Міноборони заявили, що українські війська безуспішно намагалися відбити втрачені позиції біля Ямполівки (17 км на захід від Кремінної), Діброви (7 км на південний захід від Кремінної) і Кузьминого (3 км на південний захід від Кремінної) і що минулого тижня українські сили здійснили чотири невдалі атаки на куп’янському напрямку.

6 жовтня українські сили продовжували обмежені наступальні дії в районі кордону Донецько-Запорізької областей, не просуваючись вперед. Російські війська здійснили серію контратак у районі кордону Донецько-Запорізької області, але не досягли жодних підтверджених досягнень.

6 жовтня українські війська продовжували наступальні операції на заході Запорізької області й незначно просунулися вперед. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 жовтня, показують, що українські сили просунулися до смуги дерев на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова). Українські сили поступово пересувають лінію фронту ближче до Вербового.

Російські війська, ймовірно, тимчасово відновили, а згодом і втратили підтактичну ініціативу на українському фланзі поблизу Роботиного під час серії контратак за останні кілька тижнів.

Теги: ЗСУ наступ Генштаб військові

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