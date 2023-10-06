ЗСУ повідомили, як прихід холодів позначиться на перебігу бойових дій

Тумани та дощі позначаться на використанні безпілотних літальних апаратів

Зміна погоди та прихід осінніх холодів вплине на перебіг бойових дій на фронті, українські воїни активно готуються. Про це розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефір телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Насамперед йдеться про переведення техніки на зимовий стан, відбувається заміна мастил, добавка різних присадок до пального, а також підготовка забезпечення особового складу буржуйками, засобами опалення.

Євлаш пояснив, що в цьому плані військовим активно допомагають волонтери, передають ЗСУ грілки, та інші різні необхідні засоби, якими наші бійці можуть зігрітися в холодну пору року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також начальник пресслужби Східного угруповання військ додав, що військовослужбовці утеплюють свої бліндажі та утеплюють свої місця проживання. Це стандартний набір заходів з настанням зими.

Окремо Євлаш зауважив, що настання холодів вплине на перебіг бойових дій, проте військові будуть зважати на погоду. «Якщо це будуть дощі, то це один сценарій, якщо одразу вдарять морози, то це буде інший сценарій. Оскільки ґрунт залишиться мерзлими, по ньому зможе їздити важка техніка», – сказав Євлаш.

Також військовий пояснив, що тумани та дощі позначаться на використанні безпілотних літальних апаратів, які не можуть застосовуватися в таку погоду. Під час такої погоди буде важко застосовувати тактичну та армійську авіацію, буде значно складніше вести бойові дії.

Саме тому військові будуть слідкувати та реагувати на це відповідно до обстановки та оперативного стану на місцях.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Триває 590-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень.