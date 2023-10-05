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За день ЗСУ знищили шість російських танків на Бахмутському напрямку – Сирський

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
За день ЗСУ знищили шість російських танків на Бахмутському напрямку – Сирський
На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої
фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За минулу добу українські військові ліквідували ще 580 окупантів

Українські бійці за один день знищили шість танків росіян на Бахмутському напрямку. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Як повідомив Сирський, працювала група «Асгард» підрозділу «Очі» 120-го ОРБ у взаємодії з групою «Шарк» 28-ї ОМБр, групою «Клавдіча» 92-ї ОШБр, начальником служби радіоелектронної боротьби та кіберборотьби 28-ї ОМБр.

Наші воїни знищили:

  • три танки Т-72;
  • один Т-80;
  • два Т-90;
  • одну САУ 2с1;
  • одну БМП.

За даними Генштабу, українські бійці ліквідували за минулу добу ще 580 російських окупантів, таким чином, загальні втрати військ противника в живій силі в Україні склали вже 280 470 солдатів. Також ЗСУ знищили 31 артсистему, 26 ББМ та 12 танків ворога.

Нагадаємо, Збройні Сили України просунулися вперед біля Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку та поблизу Новопрокопівки в Запорізькій області. Генштаб ЗСУ повідомив, що 4 жовтня українські сили відбили обмежену російську атаку на північ від Зибиного. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 жовтня, показують, що російські війська незначно просунулися на схід від Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної).

Також українські сили частково досягли успіху в наступальних операціях на захід від Роботиного. Деякі російські джерела стверджували, що українські сили просунулися до російських оборонних окопів на цій лінії Роботине-Копані протягом останнього дня.

Теги: війна Бахмут втрати

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