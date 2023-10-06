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ЗСУ розгромили військовий штаб окупантів на території Росії (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ЗСУ розгромили військовий штаб окупантів на території Росії (відео)
скріншот з відео

Ворожий штаб виявили під час аеророзвідки у населеному пункті Гоголевка

Українські воїни розгромили штаб окупаційних військ на території Росії. Про це повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан «Штірліц».

Штаб РФ уразили точково. Влучно відпрацювала артилерія Збройних сил України на Сумському напрямку.

«Точкове вогневе ураження ворожого штабу на Сумському напрямку», – зазначив командувач генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Зазначається, що ворожий штаб виявили під час аеророзвідки у населеному пункті Гоголевка, що знаходиться на території Росії неподалік від кордону з Україною. Аеророзвідники передали координати артилерії 106 окремої бригади тероборони. 

Артилеристи вдарили точково. Результат атаки зафіксував дрон з повітря.

Триває 590-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень.

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Теги: росія вибух

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