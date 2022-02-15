Кораблі НАТО прибули патрулювати акваторію Фінської затоки

У Німеччині не коментують функціонал цих кораблів

У рамках співпраці з НАТО, Фінляндія та Естонія мають спільну дорожню карту

Два протимінні кораблі Німеччини, що входять до складу військ північноатлантичного альянсу прибули, до Фінської затоки, аби забезпечити стабільність в акваторії між Фінляндією та Естонією. Про це пише Italehti.

Мінні тральщики типу 332 «Frankenthal» вже патрулюють води між Гельсінкі і Таллінном, як повідомляє видання ближче до фінського, ніж естонського узбережжя.

У Німеччині не дають коментарі про функціонал цих кораблів, однак вважається, що судна можуть як ставити міни, так і знешкоджувати їх.

У рамках співпраці з НАТО, Фінляндія та Естонія мають спільну дорожню карту щодо своїх узбереж Фінської затоки в кризових і воєнних ситуаціях.

До відома, довжина берегової лінії Фінської затоки складає 430 кілометрів, а її найбільша ширина – 120 кілометрів.

Тим часом, понад 30 бойових кораблів Чорноморського флоту РФ вирушили на масштабні навчання із окупованого Севастополя та Новоросійська, які проводяться під керівництвом командувача ЧФР Ігоря Осипова.

Як відомо, НАТО може спрямувати бойові групи у Чорноморський регіон. За словами Столтенберга, «зараз вивчаються довгострокові зміни у нашій присутності у східній частині Альянсу».

Нагадаємо, Військово-морські сили України відреагували на рішення Росії щодо блокування частини акваторії Азово-Чорноморського регіону нібито на тлі «навчань». ВМС заявляє, що вони готові до будь-яких провокацій з боку РФ.

Також повідомлялося, що Росія «прибережними попередженнями» оголосила великі райони Азовського та Чорного морів небезпечними та закрила їх на період з 13 по 19 лютого нібито в зв'язку із проведенням навчань, які передбачають ракетну та артилерійську стрільбу.

Після чого МЗС України висловив рішучий протест Росії, заявивши, що безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях.