Головна Країна Культура
search button user button menu button

Стали відомі імена семи членів нацжурі України на Євробаченні-2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Стали відомі імена семи членів нацжурі України на Євробаченні-2026
Голоси професійного журі формують 50% підсумкового результату, решту – глядацьке голосування.
Фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Журі від України назвали під час фінальної трансляції

До складу національного журі України на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» у Відні увійшли сім представників музичної індустрії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне». 

Хто увійшов до нацжурі

Склад оголосили коментатори фінальної трансляції Тімур Мірошниченко та бронзова призерка «Євробачення-2024» alyona alyona. До журі увійшли:

  • співачка Victoria Niro;
  • саундпродюсер Ігор Кириленко;
  • співачка Klavdia Petrivna;
  • фронтмен гурту «Друга Ріка» Валерій Харчишин;
  • артист Євген Кот;
  • музикант і співзасновник гурту Ziferblat Валентин Лещинський;
  • телеведуча Анна Свірідова.

Вимоги до складу журі

Відповідно до оновлених правил «Євробачення», нацжурі кожної країни-учасниці має налічувати сім фахівців у галузі музики та розваг і відповідати вимогам щодо гендерного та вікового балансу – зокрема, до складу обов'язково мають увійти щонайменше двоє учасників віком до 25 років. Цього року журі повернули також до півфіналів – вперше з 2022 року. Голоси професійного журі формують 50% підсумкового результату, решту – глядацьке голосування.

Для порівняння: до нацжурі на «Євробаченні-2025» входили Дмитро Шуров (Піанобой), Melovin, хореограф Олена Шоптенко, Tayanna та Натела Чхартішвілі-Зацаринна; на «Євробаченні-2024» – Alyosha, Ірина Горова, Олена Коляденко, Костянтин Томільченко та Макс Нагорняк.

Нагадаємо, представниця України на «Євробаченні-2026» Leleka виступила у фіналі під сьомим номером з піснею Ridnym. За підсумками голосування Україна посіла дев'яте місце. Свої 12 балів від нацжурі нашій країні віддала Швейцарія. Оголошував бали від України в прямому ефірі з Києва соліст Ziferblat Даниїл Лещинський, який представляв Україну на «Євробаченні-2025» з піснею Bird of Pray і посів дев'яте місце.

Читайте також:

Теги: Євробачення Україна Leleka

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За ніч 14 квітня росіяни випустили по Україні понад 670 ударних дронів і 56 ракет. Головна ціль цього удару – Київ
Ця атака була потрібна Путіну саме сьогодні
14 травня, 09:15
Кожна деталь параду Путіна підкреслює, що ресурс «непереможності» повністю вичерпано
Путін в облозі власних страхів: що показав парад 9 травня
11 травня, 16:36
На думку ексречника Генштабу, войовнича риторика Лукашенка пов’язана з тим, що на нього тисне Путін
Напад на Україну з півночі? Експерт пояснив стратегію Путіна, який використовує Лукашенка
26 квiтня, 09:30
Лукашенко хоче зберегти владу, не втягуючи білорусів у війну, але і Путіну він не може заперечити, вважає експерт
«Путін може використати білоруський ресурс без відома Лукашенка». Експерт допустив неочікуваний сценарій
27 квiтня, 15:43
Українська сторона вже попередила фактичне керівництво Білорусі через відповідні канали про готовність захищати свої території
Прикордонники попереджають про загрозу провокацій з боку Білорусі
3 травня, 15:03
Україна та НАТО обговорили спільні проєкти у сфері військової освіти, аналітики та інновацій у межах роботи центру JATEC
Україна та НАТО визначили нові напрямки військової співпраці
11 травня, 12:15
фото: LRT
Литва націлилася на спільні військові проєкти з Україною
12 травня, 13:15
Україна хоче позбутися залежності від Starlink та США
Україна вивела на орбіту перші супутники власної мережі
14 травня, 14:21
Євробачення-2026. Усі виступи учасників фіналу
Євробачення-2026. Усі виступи учасників фіналу
Сьогодні, 00:57

Культура

«Бангаранга»: що означає пісня-переможниця Євробачення-2026
«Бангаранга»: що означає пісня-переможниця Євробачення-2026
Стали відомі імена семи членів нацжурі України на Євробаченні-2026
Стали відомі імена семи членів нацжурі України на Євробаченні-2026
Українська стрічка про вторгнення РФ здобула нагороду в Каннах
Українська стрічка про вторгнення РФ здобула нагороду в Каннах
Leléka після Євробачення: Ми звучали гідно і говорили про важливе
Leléka після Євробачення: Ми звучали гідно і говорили про важливе
Болгарія перемогла на Євробаченні-2026, Україна посіла дев'яте місце
Болгарія перемогла на Євробаченні-2026, Україна посіла дев'яте місце
Пішов із життя Олександ Сафонов – суперзірка українського ТБ
Пішов із життя Олександ Сафонов – суперзірка українського ТБ

Новини

Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Вчора, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 травня, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
15 травня, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
15 травня, 05:59

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua