Стали відомі імена семи членів нацжурі України на Євробаченні-2026
Журі від України назвали під час фінальної трансляції
До складу національного журі України на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» у Відні увійшли сім представників музичної індустрії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».
Хто увійшов до нацжурі
Склад оголосили коментатори фінальної трансляції Тімур Мірошниченко та бронзова призерка «Євробачення-2024» alyona alyona. До журі увійшли:
- співачка Victoria Niro;
- саундпродюсер Ігор Кириленко;
- співачка Klavdia Petrivna;
- фронтмен гурту «Друга Ріка» Валерій Харчишин;
- артист Євген Кот;
- музикант і співзасновник гурту Ziferblat Валентин Лещинський;
- телеведуча Анна Свірідова.
Вимоги до складу журі
Відповідно до оновлених правил «Євробачення», нацжурі кожної країни-учасниці має налічувати сім фахівців у галузі музики та розваг і відповідати вимогам щодо гендерного та вікового балансу – зокрема, до складу обов'язково мають увійти щонайменше двоє учасників віком до 25 років. Цього року журі повернули також до півфіналів – вперше з 2022 року. Голоси професійного журі формують 50% підсумкового результату, решту – глядацьке голосування.
Для порівняння: до нацжурі на «Євробаченні-2025» входили Дмитро Шуров (Піанобой), Melovin, хореограф Олена Шоптенко, Tayanna та Натела Чхартішвілі-Зацаринна; на «Євробаченні-2024» – Alyosha, Ірина Горова, Олена Коляденко, Костянтин Томільченко та Макс Нагорняк.
Нагадаємо, представниця України на «Євробаченні-2026» Leleka виступила у фіналі під сьомим номером з піснею Ridnym. За підсумками голосування Україна посіла дев'яте місце. Свої 12 балів від нацжурі нашій країні віддала Швейцарія. Оголошував бали від України в прямому ефірі з Києва соліст Ziferblat Даниїл Лещинський, який представляв Україну на «Євробаченні-2025» з піснею Bird of Pray і посів дев'яте місце.
Коментарі — 0