Стали відомі імена семи членів нацжурі України на Євробаченні-2026

Журі від України назвали під час фінальної трансляції

До складу національного журі України на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» у Відні увійшли сім представників музичної індустрії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Хто увійшов до нацжурі

Склад оголосили коментатори фінальної трансляції Тімур Мірошниченко та бронзова призерка «Євробачення-2024» alyona alyona. До журі увійшли:

співачка Victoria Niro;

саундпродюсер Ігор Кириленко;

співачка Klavdia Petrivna;

фронтмен гурту «Друга Ріка» Валерій Харчишин;

артист Євген Кот;

музикант і співзасновник гурту Ziferblat Валентин Лещинський;

телеведуча Анна Свірідова.

Вимоги до складу журі

Відповідно до оновлених правил «Євробачення», нацжурі кожної країни-учасниці має налічувати сім фахівців у галузі музики та розваг і відповідати вимогам щодо гендерного та вікового балансу – зокрема, до складу обов'язково мають увійти щонайменше двоє учасників віком до 25 років. Цього року журі повернули також до півфіналів – вперше з 2022 року. Голоси професійного журі формують 50% підсумкового результату, решту – глядацьке голосування.

Для порівняння: до нацжурі на «Євробаченні-2025» входили Дмитро Шуров (Піанобой), Melovin, хореограф Олена Шоптенко, Tayanna та Натела Чхартішвілі-Зацаринна; на «Євробаченні-2024» – Alyosha, Ірина Горова, Олена Коляденко, Костянтин Томільченко та Макс Нагорняк.



Нагадаємо, представниця України на «Євробаченні-2026» Leleka виступила у фіналі під сьомим номером з піснею Ridnym. За підсумками голосування Україна посіла дев'яте місце. Свої 12 балів від нацжурі нашій країні віддала Швейцарія. Оголошував бали від України в прямому ефірі з Києва соліст Ziferblat Даниїл Лещинський, який представляв Україну на «Євробаченні-2025» з піснею Bird of Pray і посів дев'яте місце.