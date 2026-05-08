Пінчук: Росія знищує українську культуру, але її знову повертають на Бієнале

Виставка відбувається у Palazzo Contarini Polignac у Венеції з 9 травня до 1 серпня 2026 року
«Ганебне рішення»: Пінчук про повернення РФ на Венеційську бієнале

Під час церемонії відкриття виставки «Still Joy – From Ukraine Into the World» на Венеційській бієнале Віктор Пінчук, бізнесмен та філантроп, засновник PinchukArtCentre, говорячи про стійкість України під час війни та важливість мистецтва у складні часи, зазначив

«Я думаю, сьогодні багатьом людям у світі потрібно відчути силу радості. Тому що дуже багато українців можуть поділитися досвідом і розумінням радості. Україна дуже щедра у цьому прагненні ділитися. І я думаю, що мистецтво може допомогти вам у цьому та допомогти зрозуміти радість у складні моменти вашого життя. Ви маєте розуміти: підтримувати Україну – у ваших власних інтересах. І я вірю, що більшість людей у цій залі це розуміють».

Водночас він засудив рішення керівництва Венеційської бієнале дозволити Росії знову відкрити свій національний павільйон: «Нашого жахливого, божевільного ворога відсторонили від участі у Венеційській бієнале у 2022 році, а потім і у 2024-му. Чи стала Росія відтоді кращою? Давайте подумаємо про це разом. З 2022 року вони знищили десятки українських музеїв та бібліотек. Вони вбили сотні українських художників. Вони вбили сотні тисяч українців. І що вирішило керівництво Бієнале? Дозволити їм повернутися до Венеції. Це жахливе, ганебне й неприйнятне рішення».

Проєкт Still Joy – From Ukraine Into the World («Тиха тривка радість – з України до світу»), представлений Фондом Віктора Пінчука та PinchukArtCentre, увійшов до офіційної паралельної програми 61-ї Міжнародної мистецької виставки La Biennale di Venezia. Виставка відбувається у Palazzo Contarini Polignac у Венеції з 9 травня до 1 серпня 2026 року. 

Виставка Still Joy об’єднує провідних міжнародних та українських художників та художниць, які розмірковують над поняттям радості як життєвої сили та сміливого прояву людяності.

У своїй багатошаровості виставковий проєкт Still Joy є відгуком на сьогодення – її коріння лежить в Україні і простягається далеко за її межі – крихка, але стійка, радість триває.

