Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Путіна лишився тільки один варіант виграти війну – Die Zeit

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Путіна лишився тільки один варіант виграти війну – Die Zeit
Кремль може дійти висновку, що лише пряме розширення конфлікту на територію Європи здатне похитнути підтримку України
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Путіну треба «відрізати» Україну від Європи, і Трамп дарує йому таку можливість

Загроза російського вторгнення в Європу із теоретичної поступово перетворюється на цілком реальну, оскільки Володимир Путін втрачає інші варіанти виходу з глухого кута в Україні. Як інформує «Главком», про це в авторській статті для Die Zeit пише Ганна Нотте – керівниця Євразійської програми Центру досліджень з питань нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна, старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Авторка зазначає, що нинішня геополітична ситуація виглядає тривожною для Європи. З одного боку, наміри президента США Дональда Трампа скоротити американську військову присутність у Німеччині, концентрація уваги Вашингтона на Близькому Сході та виснаження американських ракетних запасів після війни з Іраном. З іншого боку, усе це відкриває «вікно можливостей» для Росії, щоб натиснути на Європу і змусити її поступитися Україною.

Нотте наголошує: наразі мотивом Росії є не знищення НАТО як такого, а спроба зупинити підтримку України з боку європейських держав. На її думку, потенційна атака на Європу могла б стати «відчайдушною спробою вирватися» із ситуації, у якій Росія дедалі більше втрачає простір для маневру.

Експертка пише, що російська армія «фактично загрузла в Україні». Після успіхів наприкінці минулого року просування окупаційних військ майже зупинилося.

За словами Нотте, водночас погіршується й внутрішня ситуація в самій Росії. Попри зростання доходів від нафти, економіка країни перебуває у структурній кризі. Російська влада підвищує податки та збори, а серед населення зростає невдоволення через перебої зі зв’язком, обмеження доступу до Telegram та затягування війни.

Окрему увагу авторка приділяє зміні міжнародної ситуації навколо Кремля. Якщо на початку другого президентського терміну Трампа у Москві ще сподівалися домовитися зі США про вигідну для себе угоду щодо України, то нині ці очікування фактично зруйновані.

Вона також підкреслює, що Україна дедалі активніше переносить війну на російську територію завдяки ударам дронами по нафтопереробних заводах та інших об’єктах у тилу РФ. Саме це, на думку експертки, викликає особливе занепокоєння Кремля.

У статті йдеться, що російська влада дедалі частіше описує Європу як «тил» України. Авторка нагадує, що російське Міноборони навіть опублікувало список із 21 європейського виробника дронів, які нібито можуть бути потенційними цілями для ударів.

На думку Нотте, Кремль може дійти висновку, що лише пряме розширення конфлікту на територію Європи здатне похитнути підтримку України. Йдеться не лише про психологічний ефект, а й про спробу змусити європейські держави перенаправити власні ресурси на самозахист.

«Росія може сподіватися, що така горизонтальна ескалація шокує європейців настільки, що підтримка України буде припинена – бо матеріальні ресурси тоді знадобляться в інших місцях, бо необхідна політична підтримка розпадеться, або і те, й інше. Щоб досягти цього ефекту, єдиним варіантом для Росії є ескалація конфлікту безпосередньо в Європі», – ідеться у колонці.

Водночас експертка вважає, що стримати Кремль може лише демонстрація єдності з боку європейських країн та чіткий сигнал про високу ціну можливої ескалації. На її переконання, саме сумніви Росії у здатності Заходу діяти спільно можуть стати головним фактором ризику найближчими роками.

Раніше Державна дума Росії ухвалила в другому та відразу в третьому, остаточному читанні законопроєкт, який дозволяє використовувати збройні сили за межами Росії для «захисту прав громадян РФ» у разі їхнього арешту. 

Нагадаємо, Естонія, як і інші балтійські країни, буде готова до різних варіантів розвитку ситуації у разі російського вторгнення, навіть найгірших. Посол України в Естонії Володимир Боєчко зауважив, що у разі агресії Москви Таллінн може одразу мобілізувати на захист до 50 тис. осіб. «Я не є військовим фахівцем, щоб сказати, багато це чи мало, та скільки особового складу знадобиться ворогу, щоб подолати цей спротив», – каже він.

Водночас посол наголосив, що поки немає підстав казати про те, що члени НАТО не виконають свої зобов'язання в рамках п'ятої статті у разі нападу РФ.

Читайте також:

Теги: населення економіка податки Міноборони армія путін посол Державна Дума Україна влада росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи можуть ціни зрости реально?
Україна – не Китай. Чому ми заробимо, а не програємо на перській блокаді
26 квiтня, 17:45
Путін згадав про шкарпетки на Дні святкування муніципальної влади
Путін знайшов пояснення «перемогам» Росії: справа у шкарпетках
21 квiтня, 16:08
Україна уважно стежить за кожним рухом ворога й готова до будь-якого розвитку подій
Буданов: якщо перемир'я буде взаємним – Україна його продовжить
5 травня, 17:30
Координати оперативно передавалися Міністерству оборони та бойовим бригадам на передовій
Українські хакери розкрили позиції росіян через Starlink
7 травня, 08:16
Найчастіше викрадають та втрачають автомати, мисливські рушниці та карабіни
2026 рік може стати рекордним за кількістю втраченої зброї. МВС назвало цифру
8 травня, 10:01
Секретний план передбачав надання Тегерану 5000 дронів невеликого радіуса дії з оптоволоконним управлінням
The Economist: Росія планувала передати Ірану тисячі дронів для ударів по американських військам
8 травня, 18:06
Станом на лютий 2026 року в країнах ЄС перебуває близько 4,4 млн українців
Скільки людей проживає на підконтрольних Україні територіях: Мінсоцполітики назвало цифру
10 травня, 15:37
РФ почала захищати атомні субмарини сітками за 7400 км від України
Росія почала ховати атомні підводні човни від дронів
14 травня, 11:29
Мартін Грін дав скандальний коментар одному з британських видань
Виконавчий директор Євробачення заговорив про повернення Росії на конкурс під час війни
Вчора, 21:11

Події в Україні

Зеленський повідомив про нову загрозу з окупованого Росією Придністров’я
Зеленський повідомив про нову загрозу з окупованого Росією Придністров’я
Мама двох дітей з інвалідністю оголосила голодування, щоб її чоловіка звільнили з війська
Мама двох дітей з інвалідністю оголосила голодування, щоб її чоловіка звільнили з війська
У Путіна лишився тільки один варіант виграти війну – Die Zeit
У Путіна лишився тільки один варіант виграти війну – Die Zeit
Студент переправив ухилянта за кордон, щоб оплатити навчання. Суд обрав йому незвичне покарання
Студент переправив ухилянта за кордон, щоб оплатити навчання. Суд обрав йому незвичне покарання
Оперативне командування «Захід» показало укріплення на кордоні з Білоруссю
Оперативне командування «Захід» показало укріплення на кордоні з Білоруссю
Стосується всіх 17-річних. ТЦК звернулися до юнаків 2009 року народження
Стосується всіх 17-річних. ТЦК звернулися до юнаків 2009 року народження

Новини

Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Сьогодні, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
Вчора, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Вчора, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
14 травня, 22:15

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua