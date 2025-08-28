Головна Гроші Економіка
Українська монета «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» увішла до десятки монет світу

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Українська монета «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» увішла до десятки монет світу
Українська пам’ятна монета стала найбільш надихаючою
фото: Національний банк України

Монета уведена в обіг 26 липня 2024 року та присвячена самовідданій праці медичних працівників України

Пам’ятна монета «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» здобула перемогу в номінації «Найбільш надихаюча монета» та увійшла до 10 найкращих монет світу за підсумками престижного міжнародного монетного конкурсу «Монета року». Результати конкурсу були оголошені 21 серпня 2025 року під час Всесвітньої виставки грошей в Оклахома-Сіті (США), повідомляє «Главком» з посиланням на Національний банк України. 

Монета «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!»
Монета «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!»
фото: moneti

«Пам’ятна монета «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» є символом вдячності й шани нашим медикам. Їхня мужність і самопожертва стали натхненням для світу так само, як і вся Україна», – розповів голова Національного банку України Андрій Пишний.

Про пам’ятну монету «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!»

Вона уведена в обіг 26 липня 2024 року та присвячена праці медичних працівників України, які рятують життя та здоров’я дітей і дорослих як у тилу, так і на передовій. Монета продовжує серію «Безсмертна моя Україно» та має номінал 5 гривень.

Характеристика монети:

  • матеріал – нейзельбер;
  • категорія якості карбування – спеціальний анциркулейтед;
  • маса – 16,5 г%
  • діаметр – 35,0 мм;
  • тираж – до 50 тис. шт.

На аверсі монети зображено стилізовану смужку бинта, на якій проступила кров у формі абрису території України. Це незагоєна рана в серці кожного українця, яка болить і кровоточить. Угорі на дзеркальному тлі викарбувано напис «Україна» , праворуч від напису малий Державний Герб України. Під бинтом унизу праворуч – номінал монети 5, графічний знак гривні ₴ та рік карбування монети 2024, унизу ліворуч – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети в центрі композиції змодельовано смужки бинта, що перетинаються. Вони ніби ізолюють рану, накриту рукою медика, який зцілює і тамує біль. Це символізує самовідданість та професіоналізм медичних працівників, які борються за життя людей у найскладніших обставинах.

Про міжнародний конкурс «Монета року»

Конкурс  щорічно проводить авторитетне нумізматичне видання World Coin News за підтримки The Journal of East Asian Numismatics. Цього року конкурс відбувся 42 раз. Міжнародні експерти визначали переможців серед близько 550 монет із 38 країн світу, випущених у 2024 році.

На першому етапі конкурсу було обрано 100 найкращих монет (по 10 монет у кожній з 10 номінацій), до числа яких потрапили чотири українські пам’ятні монети:

  • «Пльонтанізм (Іван Марчук)» (срібло, номінал 10 гривень) – у номінації «Найхудожніша монета»;
  • «Батьківське щастя» (срібло, номінал 5 гривень) та «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» (нейзильбер, номінал 5 гривень) – у номінації «Найбільш надихаюча монета»;
  • «Кохання» (срібло, номінал 10 гривень) – у номінації «Найкраща срібна монета».

Раніше НБУ ввів в обіг нові памʼятні монети номіналом 5 гривень. Вони започатковують нову серію, присвячену митцям і письменникам Розстріляного відродження

Економіка

Українська монета «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» увішла до десятки монет світу
Українська монета «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» увішла до десятки монет світу
«Ми змушені будемо робити це». Глава Держаудитслужби попередила бізнес, який освоює європейські кошти
«Ми змушені будемо робити це». Глава Держаудитслужби попередила бізнес, який освоює європейські кошти
Боротьба з розкраданням державних коштів. Глава Держаудитслужби розказала, що думають європейці про Україну
Боротьба з розкраданням державних коштів. Глава Держаудитслужби розказала, що думають європейці про Україну
Скільки коштує долар та євро: НБУ встановив курс валют на 28 серпня
Скільки коштує долар та євро: НБУ встановив курс валют на 28 серпня
Bolt, Airbnb, Booking, Uber, Glovo. Кабмін схвалив нові податки
Bolt, Airbnb, Booking, Uber, Glovo. Кабмін схвалив нові податки
Глава Держаудитслужби розказала про зухвалу схему виведення мільйонів із великих державних контрактів
Глава Держаудитслужби розказала про зухвалу схему виведення мільйонів із великих державних контрактів

