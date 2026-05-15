Росія не випускає цивільних з Олешок – Лубінець
Омбудсмен: серед понад шести тисяч людей у блокаді – близько двохсот дітей
Росія блокує гуманітарну евакуацію цивільних з окупованих Олешок та сусідніх населених пунктів Херсонщини: переговори про режим тиші тривають, але конкретних домовленостей досягти не вдається. Про це пише «Главком» із посиланням на допис уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця у своєму Telegram-каналі.
Шість тисяч людей без їжі та ліків
За словами омбудсмена, критичною залишається ситуація в Олешках, Голій Пристані, Старій і Новій Збур'ївці. Понад шість тисяч цивільних там фактично відрізані від їжі, питної води та медичної допомоги. Серед них – близько двохсот дітей, більшість маломобільних мешканців похилого віку.
«Там просто гуманітарна катастрофа. Цивільні громадяни України без їжі, фактично без води, без ліків», – сказав Лубінець.
Омбудсмен нагадав, що населення Олешок за роки окупації скоротилося більш ніж удесятеро – з 24 тисяч до приблизно двох тисяч осіб. По всіх чотирьох згаданих населених пунктах разом – з близько сорока тисяч до приблизно шести тисяч.
Переговори тривають, виїзду немає
Лубінець повідомив, що під час перемовин сторони обговорювали запровадження режиму тиші для проведення евакуації. У переговорах брали участь військові представники обох сторін. За його словами, попередньо вдалося визначити терміни, але конкретних гарантій безпеки Росія так і не надала.
«Сьогодні максимально ми домовились про всі робочі моменти. Я сподіваюсь, що ми навіть попередньо визначили термін, за який ми це повинні зробити», – зазначив омбудсмен.
Лубінець також звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням долучитися до евакуації. Організація підтвердила готовність діяти – за умови досягнення домовленостей про припинення вогню.
Повернення депортованих дітей
Окремо омбудсмен торкнувся теми повернення українських дітей, яких Росія незаконно вивезла з окупованих територій. За його словами, цей напрям Україна опрацьовує разом зі США та командою першої леді Меланії Трамп. Українська сторона постійно передає й верифікує списки дітей і найближчим часом очікує повернення нової групи.
Лубінець також прокоментував обстріл у Херсоні, жертвами якого стали люди, що доставляли гарячу їжу мешканцям прифронтових районів: один із кухарів позбувся ноги, водій отримав акубаротравму.
Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що Червоний Хрест підтвердив готовність сприяти організації безпечної евакуації цивільних з окупованих Олешок. До МКЧХ передано узагальнений перелік людей, які потребують допомоги.
До слова, раніше видання детально описувало гуманітарну блокаду Олешок: дороги до міста замінували, мешканці гинуть від голоду, а ті, хто намагається привезти хліб чи ліки, потрапляють під удари дронів.
Коментарі — 0