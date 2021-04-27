Британія запровадила санкції проти 14 росіян

Санкції проти російських громадян запроваджено у рамках «справи Магнітського»

Усі активи громадян РФ, які опинилися під санкціями, у Великій Британії, якщо такі виявлять, заморозять

Влада Великої Британії заявила, що вводить санкції стосовно 14 російських громадян у «справі Магнітського». До цього деякі з них потрапили в санкційний список США, пише «Тасс».

Так, у санкційний список увійшли:

заступник керівника Управління з боротьби з податковими злочинами Артем Кузнецов;

колишній слідчий Слідчого департаменту Павло Карпов;

слідчі Станіслав Гордієвський і Олег Уржумцев;

керівники столичних податкових інспекцій Ольга Степанова, її чоловік Владлен Степанов і Олена Хіміна;

юристи Андрій Павлов і Юлія Майорова;

гендиректор «Гранд-Актив» Олексій Шешеня;

підприємці В'ячеслав Хлєбніков і Віктор Маркелов;

співвласники «Універсального банку заощаджень» Дмитро Клюєв і Геннадій Плаксін.

Санкції на росіян наклали через «розкрадання суми, еквівалентної 230 млн доларів, державних коштів РФ за допомогою шахрайської схеми з поверненням податків, яку здійснили в 2007 році». Частину цих коштів вивели за кордон.

Відзначено, що усі активи громадян РФ, які опинилися під санкціями, у Великій Британії, якщо такі виявлять, заморозять. Росіянам також заборонили в'їзд на територію Сполученого Королівства.

Варто нагадати, що офіційний Берлін виступає проти посилення санкцій проти Росії, незважаючи на її агресію проти України і ситуацію навколо опозиціонера Олексія Навального.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Євросоюз запровадити нові санкції проти Росії через ескалацію на Донбасі і нарощування військ поблизу українських кордонів.

Тим часом, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що політика президента Росії Володимира Путіна спрямована на відновлення Російської імперії.