Названі найдохідніші українські компанії. Список очолила мережа АТБ

У першій п’ятірці підприємств, які задекларували найбільший дохід у минулому році: АТБ, «Нафтогаз», ММК Ілліча, «Укрзалізниця» та «Кернел»

В Україні більшість найдохідніших компаній зі списку ТОП-1000 належать до галузей, яким характерний сировинний характер та низька додана вартість. Такі висновки оприлюднив сервіс YouControl у дослідженні «ТОП-1000 найбільших компаній України за доходами у 2020 році». За даними експертів сервісу, найбільш дохідними в Україні є «старі» бізнеси, що мають більш ніж десятирічний досвід роботи на ринку.

За чистим доходом у першій п’ятірці лідерів – мережа супермаркетів «АТБ» (123,9 млрд грн), НАК «Нафтогаз України (121,1 млрд грн), Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча (77,2), «Укрзалізниця» (74,5 млрд грн), компанія «Кернел» (67,4 млрд грн).

У першій двадцятці за підсумками 2020 пандемічного року також опинились відомі українцям компанії «Сільпо-фуд», яке має розгалужену мережу супермаркетів, (64,4 млрд грн), «Тедіс Україна», монополіст на ринку оптової торгівлі тютюновими виробами (55 млрд грн), мережа «Епіцентр» (50,4 млрд). В числі 20 найдохідніших також найбільші металургійні комбінати, енергетичні компаній та оператори аптечного ринку.

Повний список першої тисячі найдохідніших компаній України за підсумками минулого року читайте тут: 1000 українських компаній, які отримали найбільший дохід у 2020 році (список)

Представлені у ренкінгу компанії загалом генерують близько 50-55% виручки усіх підприємств України

У секторальному розрізі картина виглядає так: харчова промисловість (143 компанії), нафтогазовий сектор (118), електроенергетика (83) сільське господарство (77), роздрібна торгівля (66) та металургія (64).

Регіональний розріз свідчить, що більше половини (50,3%) великого бізнесу за обсягом доходів концентруються у Києві. Ще 29% доходів генерують 27% великих підприємств, розташованих у промислових центрах: Дніпропетровській, Київській, Донецькій, Одеській та Харківській областях.

Найменше великих компаній зареєстровано у Луганській (6), Херсонській (5) та Чернівецькій (3) областях

Наступними у списку за внеском у загальний дохід йдуть підприємства зі Львівської, Запорізької, Полтавської та Черкаської областей.

Найменше великих компаній зареєстровано у Луганській (6), Херсонській (5) та Чернівецькій (3) областях.

Вікова структура компаній з рейтингу засвідчила, що «кістяк» ТОП-1000 лідерів ринку за обсягом отриманих доходів складають компанії, зареєстровані 15-27 років тому. Досить високі показники доходів демонструють молоді компанії віком до п’яти років. Прикметно, що локальні максимуми значення доходів відповідають рокам реєстрації найбільших компаній, що збігаються зі зміною політичного керівництва в країні.

Локальні максимуми значення доходів відповідають рокам реєстрації найбільших компаній, що збігаються зі зміною політичного керівництва в країні

За підсумками 2020 року склад першої тисячі оновився на 20%. При цьому серед 206 компаній, які покинули ренкінг першої тисячі за доходами, 15 на даний час перебувають у процесі припинення чи зазнали банкрутства. Загальні доходи найбільших підприємств 5 трлн грн у 2020 році скоротилися на 2,7%, порівняно з 2019 роком (5,1 трлн грн)

Карантинні обмеження та локдауни особливо позначилися на підприємствах нафтогазового сектору, оптової торгівлі, транспорту і вуглевидобування, машинобудування та коксохімічної промисловості.

У той же час лідерами росту за доходами стали компанії таких секторів: електроенергетика, роздрібна торгівля, будівництво і, що досить логічно, фармацевтика.