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    Думки вголос

    Російські олігархи не хочуть розділяти з Путіним військовий злочин

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    Абрамович вирішив продати Челсі - Російські олігархи не хочуть розділяти з Путіним військовий злочин
    Абрамович вирішив продати Челсі

    Війна з Україною – катастрофа для Росії

    Мовою оригіналу

    Показательно не то, что Абрамович продает клуб Челси. Это прогнозировано. Для России футбол закончился, уже факт. И не только футбол.

    Показательно то, что в своем заявлении (источник – CNN) Абрамович сказал, что доходы от продажи будут пожертвованы в фонд помощи пострадавшим от российского вторжения в Украину.

    Товарищи российские олигархи занервничали.

    Да понятно, разделять с Путиным военное преступление, стирание с лица земли в том числе русскоязычных украинских городов и создание гуманитарной катастрофы как-то не очень хочется. Как и не хочется, рано или поздно, оказаться в Гааге на скамье военных преступников. Начинает доходить, что война против Украины – это катастрофа 21 века. Для России (как страны) в том числе.

    Только раньше надо было думать. Сами же и создали то, что создали. Эту сущность (по другому сложно назвать). Занимались лизоблюдством, взрастили идола, который теперь всем воодушевленно предлагает последовать в Ад.

    Джерело: блог Олесі Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія війна Путін путінський режим олігархи
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    Російські олігархи не хочуть розділяти з Путіним військовий злочин