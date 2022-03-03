Російські олігархи не хочуть розділяти з Путіним військовий злочин

Війна з Україною – катастрофа для Росії

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Показательно не то, что Абрамович продает клуб Челси. Это прогнозировано. Для России футбол закончился, уже факт. И не только футбол.

Показательно то, что в своем заявлении (источник – CNN) Абрамович сказал, что доходы от продажи будут пожертвованы в фонд помощи пострадавшим от российского вторжения в Украину.

Товарищи российские олигархи занервничали.

Да понятно, разделять с Путиным военное преступление, стирание с лица земли в том числе русскоязычных украинских городов и создание гуманитарной катастрофы как-то не очень хочется. Как и не хочется, рано или поздно, оказаться в Гааге на скамье военных преступников. Начинает доходить, что война против Украины – это катастрофа 21 века. Для России (как страны) в том числе.

Только раньше надо было думать. Сами же и создали то, что создали. Эту сущность (по другому сложно назвать). Занимались лизоблюдством, взрастили идола, который теперь всем воодушевленно предлагает последовать в Ад.

Джерело: блог Олесі Яхно

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