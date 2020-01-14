Названі нардепи, які першими «конпкодавили» у 2020 році



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Зовсім скоро кнопкодавство стане кримінальним правопорушенням

У вівторок, 14 січня, під час реєстрації народних депутатів на першому пленарному засіданні парламенту в 2020 році, позафракційні нардепи Вадим Новинський і Дмитро Шпенов кнопкодавили. Про це повідомляє рух «Чесно».

На відео реєстрації видно, як нардеп Новинський натискає кнопку на своєму місці, а після того натискає кнопку на пульті колеги Муси Магомедова. Останній з часом добігає до місця, проте на табло голосування системи «Рада» видно, що кнопку «за» на пульті Магомедова вже натиснули.

У свою чергу, нардеп Дмитро Шпенов зареєстрував себе і відсутнього у той момент колегу Дмитра Шенцева.

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На табло системи «Рада» (внизу зліва) видно, що Новинський і Шпенов тиснуть на кнопки на своїх робочих місцях.

Нагадаємо, за час роботи Верховної ради 9-го скликання щонайменше 15 народних депутатів були 45 разів викриті у «кнопкодавстві».

Найбільше фактів неособистого голосування зафіксовано за нардепами фракції «Опозиційна платформа - за життя» (ОПЗЖ) - 27. Найчастіше процедуру голосування порушував нардеп Володимир Кальцев.

Чотири нардепа-мажоритарника з новоствореної депутатської групи «Довіра» «кнопкодавили» вісім разів.

Нагадаємо, 13 січня президент Володимир Зеленський підписав закон про введення штрафу до 85 тис. гривень за неперсональное голосування депутатом Ради.

Нагадаємо, 19 грудня Рада ввела штраф до 85 тис. гривень за «кнопкодавство». За закон проголосував 261 нардеп.

Також активісти руху «Чесно» назвали «кнопкодавів» Верховної Ради ІХ скликання.