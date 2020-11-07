ЦВК звернулася в поліцію через порушення на місцевих виборах

Комісія звернулася до Нацполіції щодо перевірки обставин порушення виборчих прав громадян на місцевих виборах

Комісія попросила правоохоронців перевірити порушення прав окремих громадян бути обраними під час виборів депутатів Кароліно-Бугазької сільської ради

Центральна виборча комісія звернулася до поліції з проханням перевірити факти порушення виборчих прав на місцевих виборах в Україні.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Комісія попросила правоохоронців перевірити порушення прав окремих громадян бути обраними під час виборів депутатів Кароліно-Бугазької сільської ради та сільського голови, допущених Кароліно-Бугазькою сільською територіальною виборчою комісією.

Також поліція перевірить порушення виборчих прав громадянки Кириленко С.О. через виключення її зі списку виборців по виборчій дільниці № 510693 в селі Кароліно-Бугаз.

За результатами опрацювання наявних у Комісії судових рішень, які набрали законної сили, ЦВК взяла до уваги, що в цих рішеннях встановлено неможливість поновлення порушених виборчих прав шляхом визнання виборів депутатів Кароліно-Бугазької сільської ради та Кароліно-Бугазького сільського голови 25 жовтня 2020 року такими, що не відбулися, та призначення повторних виборів.

Враховуючи зазначене, а також наявний обсяг законодавчо визначених повноважень Центральної виборчої комісії, ЦВК звернулася до Національної поліції України для проведення перевірки викладених у постановах Комісії обставин та в разі виявлення підстав вжиття згідно із законодавством України заходів реагування.