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Чому стрімко росте ціна на моркву: пояснення аналітиків

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Чому стрімко росте ціна на моркву: пояснення аналітиків
Від початку поточного тижня морква зросла в ціні до 23-30 грн/кг
фото: Pixabay

Деякі великі господарства стримують продаж високоякісного коренеплоду в очікуванні подальшого зростання цін

Вартість моркви в Україні зросла в середньому на 15%. Це пояснюється тим, що відбулося зростання попиту та овоч серед оптових компаній та роздрібних мереж. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Як стало відомо, виробники пов’язують підвищувальний ціновий тренд із помітним скороченням пропозиції некондиційної моркви через падіння постачання з необладнаних складів.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що від початку поточного тижня морква зросла в ціні до 23-30 грн/кг ($0,55-0,71/кг), залежно від якості та обсягів запропонованих партій продукції, що в середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Водночас зберігається активний попит на моркву, а деякі великі господарства стримують продаж високоякісного коренеплоду в очікуванні подальшого зростання цін.

«На сьогоднішній день морква в Україні вже надходить у продаж у середньому в 2,6 рази дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому оператори ринку зазначають, що зростання цін не сприяло зниженню попиту на моркву, у зв’язку з чим вони не виключають, що наступного тижня фермери спробують вкотре підвищити ціни в даному сегменті», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Києві значно зросли ціни на молоко в супермаркетах. За 840-870 г молока жирністю 2,5-2,6% потрібно віддати від 47 до 60 грн.

Теги: продукти ціни овочі

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