В Україні ціна на популярний продукт досягла абсолютного рекорду

З середини грудня 2024 року вартість часнику упевнено перетнула позначку в 200 гривень за кілограм

Вартість часнику в Україні досягла рекордних показників, і дешевшим він вже не буде

Згідно з прогнозами аналітиків, ціна на часник в Україні вже не стане меншою. Його імпорт виходить надто дорогим через високий попит у Європі, а в Україні площа посівів лише меншає. Про це йдеться в повідомленні EastFruit.

Стало відомо, що Україна не має достатніх запасів часнику, а ціни на цей продукт в Європі у 1,5 раза вищі. З середини грудня 2024 року вартість часнику упевнено перетнула позначку в 200 гривень за кілограм.

«У гривнях це абсолютний рекорд. Навіть під час пандемії цей овоч коштував дешевше, бо до війни його де-не-де вирощували на великих полях», – йдеться у повідомленні. В Україні важко знайти навіть декілька товарних партій, а імпорт якісного часнику занадто дорогий

«Дуже важко знайти навіть дві тонни товарного часнику для власного виробництва. Його постійного вирощування в Україні немає. Залишилися дрібні партії з городів, різної якості, сортів. Навіть для торгових мереж вони не підходять. Що вже говорити про промислове перероблення», – пояснював директор групи компаній «Єврошок» Сергій Шиш.

Є декілька факторів, що призвели до подорожчання часнику. Перше, це попит на продукт в країнах Європи. Це пов’язують з прибуттям прибуттям нових емігрантів, у кого вдома часник є важливим інгредієнтом національної кухні. Нині у Німеччині й Австрії його вартість в середньому становить приблизно 6 євро, хоча можна знайти й за захмарні майже 20 євро. Друге, це те, що часнику не вистачає на всіх, тобто пропозиція не відповідає попиту. Головним виробником цього продукту в ЄС є Іспанія.

«Цього року іспанські виробники часнику повністю вичерпали запаси, чого не траплялося останні три роки. Це сталося через погодні умови, подорожчання вартості найманих працівників та транспорту. Зараз навіть альтернативні постачальники (з Південної Америки) вичерпали свої запаси, що дозволяє цінам зростати до нового сезону», – зазначив представник нідерландської компанії Denimpex Денні Дін.

Він повідомив, що європейські постачальники вже вичерпали квоти на завезення китайського часнику, тому тепер його завозять зі штрафами 1200 євро за тонну. Це підвищує ціну, але люди все одно купують.

Для України імпорт частину надто дорогий, а власних запасів в достатніх обсягів немає. Згідно з даними Держстату, з 2020 року площа в країні, де вирощують цей продукт, скоротилася майже на 15%. Вирощуванням займаються дрібні та сімейні господарства, і експерти не виключають, що офіційні цифри перевищені.

Для процесу вирощування часнику треба залучати багато працівників, проте за останні 5 років в Україну не завозили обладнання, яке б дозволило механізувати процес.

Нагадаємо, що мешканці Києва звернулись до місцевої влади з проханням створити на базі столичного Гідропарку розважальний парк для дітей типу «Діснейленд».