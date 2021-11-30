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    Apple розробляє пристрій для корекції зору

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    Перша гарнітура доповненої реальності Apple може бути представлена у 2022 році - Apple розробляє пристрій для корекції зору
    Перша гарнітура доповненої реальності Apple може бути представлена у 2022 році
    фото: Depositphotos

    Гарнітура доповненої реальності Apple буде виконана у складному та дорогому дизайні

    У мережі було виявлено патент Apple, у якому описується система корекції зору, повідомляє портал ITHome.

    Можливо, це одна із функцій фірмової гарнітури доповненої реальності.

    В описі патенту зазначається, що у користувачів можуть бути різного виду проблеми з очима, тому для носіння гарнітури можуть знадобитися лінзи, що коректують.

    Документ описує систему відображення та корекції зору, що включає дисплей, оправу для окулярів та знімний об'єктив. Саме знімний об'єктив включає коригуючий зір елемент.

    Відомо, що перша гарнітура доповненої реальності Apple буде виконана у складному та дорогому дизайні та може бути представлена у 2022 році.

    Раніше повідомлялося, що Apple можуть залучити до перепису населення.

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    Теги: технології Apple
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    Apple розробляє пристрій для корекції зору