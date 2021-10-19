«Слуга народу» розповів, під яким міністром «хитається крісло»

Глава Мінекономіки Олексій Любченко може втратити посаду, хоча є й нардепи, які його підтримують

Заява про відставку одного з міністрів може надійти вже на наступному пленарному тижні

Нардеп Олександр Качура повідомив журналістам, що наступна відставка в Кабміні може стосуватися глави Мінекономіки Олексія Любченка. Про це повідомляє PavlovskyNews.

За словами Качури, заяви від Любченко ще немає, але частина депутатського корпусу не задоволена діяльністю міністра. При цьому серед «слуг» також багато людей, які підтримують Любченко.

Качура додав, що заява про відставку Любченка може надійти вже на наступному пленарному тижні. Також «слуги» планують детально обговорити діяльність міністра, щоб з'ясувати, наскільки звинувачення на його адресу відповідають дійсності.

Також Качура уточнив, що Андрія Тарана поки не планують звільняти з посади міністра оборони.

До слова, ЗМІ повідомили про нові схеми з податками Державної продовольчо-зернової корпорації в оточенні Любченка.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що очільник Мінекології написав заяву про відставку.

Як раніше повідомлялося, на неформальному з'їзді «Слуг народу» в Трускавці питання заміни міністрів не звучало і його не порушував президент. Про це «Главкому» повідомили відразу кілька депутатів. Однак, за інформацією джерел «Главкома», актуальний список кандидатів на звільнення тепер має такий вигляд: міністр соціальної політики Марина Лазебна, міністр екології Роман Абрамовський, віцепрем'єр-міністр зі стратегічних галузей промисловості Олег Уруський та перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко. Заміною для останнього бачать його першу заступницю Юлію Свириденко.

До слова, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що не має претензій до роботи уряду.

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