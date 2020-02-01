Голова аграрного комітету пояснив, хто рахуватиме кількість землі в одних руках



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Микола Сольський вважає, що допуск на ринок землі іноземців підвищив би її ціну

Кількість землю контролюватимуть нотаріуси, бо в них є доступ до реєстрів, - Сольський

Кількість землі в одних руках контролюватимуть нотаріуси під час оформлення договорів купівлі-продажу. Про в інтерв’ю «Главкому» повідомив Микола Сольський, голова парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики, співавтор законопроєкту про відкриття ринку землі.

«Коли покупець з пайовиком прийдуть до нотаріуса, в останнього є доступ до реєстрів. Він побачить, що покупець вже купив на себе умовно 1,5 тис. га, крім того, фірма, яка зареєстрована на цього покупця, купила ще 3 тис. га. Це означає, що він може ще докупити 5,5 тис. га або на себе, або на свою фірму», - пояснив Сольський.

За словами нардепа, в остаточному варіанті законопроєкту, що у січні презентував земельний комітет, землю зможуть купувати громадяни України, підприємства, засновані громадянами України, держава і місцеві громади. «Було багато правок щодо додавання до цього списку підприємств, де кінцевим бенефіціаром є громадянин України. Але разом з тим нотаріусам це буде практично неможливо проконтролювати. Також ми обмежили продаж землі для іноземців, навіть після референдуму, в прикордонних смугах – до 50 км. Така практика розповсюджена в багатьох країнах», - розповів Сольський.

Водночас, голова земельного комітету не вважає питання концентрації землі в одних руках кардинальною правкою. «Як на мене, основна правка – це допуск на ринок іноземців тільки за результатами референдуму. Насправді, те, як робити земреформу, дуже сильно залежить від відповіді на одне питання – чи земля має бути дорожчою? Звісно, за участі іноземців вона коштуватиме більше», - запевнив Сольський.

Нагадаємо, аграрний комітет Ради 13 січня презентував остаточну версію законопроєкту про ринок землі. Після розгляду 4016 правок змінилася назва закону та зменшився ліміт на продаж землі в одні руки до 10 тис. га. Допуск на ринок землі іноземців вирішуватиметься на референдумі і власниками землі зможуть ставати банки через стягнення її як застави за невиплачені кредити.

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