Не приховували допит свідка: в СБУ пояснили, що Луценко «помилився»



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Свідок повідомив, що у Херсоні в липні 2018 року за участі кількох осіб обговорювалися варіанти насильницького впливу на Гандзюк

В СБУ заявили, що продовжують вживати «всі можливі і необхідні заходи» з метою розслідування обставин нападу на Катерину Гандзюк

У Службі безпеки України не приховували жодних матеріалів, які могли розширити кількість замовників нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Про це 15 серпня повідомляє пресцентр СБУ, реагуючи на відповідне звинувачення генпрокурора Юрія Луценка.

«Допит свідка, який показав, що, зі слів іншої особи, йому відомо про те, що варіанти незаконного, у тому числі насильницького впливу на Катерину Гандзюк, обговорювалися у Херсоні в липні 2018 року за участі кількох осіб, відбувся 5 березня 2019 року. Слідчі й оперативні співробітники СБУ відразу розпочали перевірку цих та інших важливих обставин, про які також повідомив свідок, через проведення відповідних заходів», - заявили в СБУ.

Зазначається, що вищевказаний протокол допиту свідка долучений до матеріалів кримінального провадження № 22019000000000102 за підозрою Владислава Мангера і Олексія Левіна у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України, проти Катерини Гандзюк.

«Водночас, копію зазначеного протоколу допиту свідка долучено до матеріалів кримінального провадження № 12018230040002816 за обвинуваченням Сергія Торбіна та інших осіб (усього п’ять) у вчиненні нападу на Гандзюк – том 24 аркуші справи 1-8, його включено у реєстр документів, що виділені прокурором з кримінального провадження № 22019000000000102 у кримінальне провадження № 12018230040002816 – пункт 462. З матеріалами зазначеного кримінального провадження, у тому числі і з копією вказаного протоколу свідка, відповідно до вимог ст. 290 КПК України, ознайомилася сторона захисту. Матеріали кримінального провадження №12018230040002816 за супровідним листом № 6/3818 від 20.05.2019 Головним слідчим управлінням СБУ направлено до Генеральної прокуратури для підтримання державного обвинувачення», - повідомили в Службі безпеки.

В СБУ заявили, що також копію вказаного протоколу допиту долучено до матеріалів кримінального провадження № 22019000000000101 за обвинуваченням Ігоря Павловського – том № 3 аркуші справи 56-63, які за супровідним листом № 6/5100 від 04.07.2019 направлено до Генеральної прокуратури.

«Таким чином твердження генерального прокурора України, поширене у мережі Інтернет, є помилковим», - підкреслили в СБУ.

Зазначається, що Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури «продовжує вживати всі можливі і необхідні заходи з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин нападу на Катерину Гандзюк».

Нагадаємо, 6 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ завершить досудове розслідування стосовно підозрюваного в замовленні вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера до кінця тижня.

Луценко також повідомив, що українські та іноземні спецслужби працюють над затриманням та екстрадицією до України кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка), підозрюваного в організації вбивства Гандзюк.

У свою чергу 15 серпня адвокат Андрій Мурашкін повідомив, що Олексія Левіна затримали за кордоном, але згодом відпустили.

Як відомо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.

У травні поточного року Шевченківський районний суд Києва заочно заарештував кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка), підозрюваного в причетності до організації вбивства.