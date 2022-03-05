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    Події в Україні

    Під Харковом Збройні сили України перейшли до контрнаступу

    Під Харковом Збройні сили України перейшли до контрнаступу
    фото: пресслужба Сухопутних військ ЗСУ

    Контранступ став можливим через деморалізацію окупаційних військ

    Підрозділи Збройних сил України під Харковом перейшли до контрнаступу. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

    «Контранступ став можливим через відсутність підготовлених резервів росіян незламність українського народу, , деморалізацію окупаційних військ та не в останню чергу через відхід підрозділів так званих «ЛДНР» на окуповані території Луганської та Донецької областей після окупації окремих населених пунктів в Луганській області», – ідеться в дописі.

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    Під Харковом Збройні сили України перейшли до контрнаступу
    Під Харковом Збройні сили України перейшли до контрнаступу
    Під Харковом Збройні сили України перейшли до контрнаступу

    «Ось така у них консолідація. Росія починає нищівну для себе війну через «геноцид» російськомовного населення, а вони вчасно кидають своїх «освободітєлєй» під наш праведний гнів. Москалі забули, що зрадники завжди залишаються зрадникам», – наголошують українські військові.

    Нагадаємо, ворог з новою силою вночі з 4 на 5 березня проводив обстріли та повітряні бомбардування мирних житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області, в результаті чого сталось безліч руйнацій і пожеж.

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    Теги: Росія ЗСУ геноцид військові бомбардування окуповані території #stoprussia
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    Під Харковом Збройні сили України перейшли до контрнаступу