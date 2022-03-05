Під Харковом Збройні сили України перейшли до контрнаступу

Контранступ став можливим через деморалізацію окупаційних військ

Підрозділи Збройних сил України під Харковом перейшли до контрнаступу. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

«Контранступ став можливим через відсутність підготовлених резервів росіян незламність українського народу, , деморалізацію окупаційних військ та не в останню чергу через відхід підрозділів так званих «ЛДНР» на окуповані території Луганської та Донецької областей після окупації окремих населених пунктів в Луганській області», – ідеться в дописі.

«Ось така у них консолідація. Росія починає нищівну для себе війну через «геноцид» російськомовного населення, а вони вчасно кидають своїх «освободітєлєй» під наш праведний гнів. Москалі забули, що зрадники завжди залишаються зрадникам», – наголошують українські військові.

Нагадаємо, ворог з новою силою вночі з 4 на 5 березня проводив обстріли та повітряні бомбардування мирних житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області, в результаті чого сталось безліч руйнацій і пожеж.