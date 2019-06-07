Експерт проаналізував заяви Зеленського щодо Донбасу



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Володимир Зеленський на Луганщині

Бєлєсков розповів, якою має бути стратегія України для вирішення конфлікту на Донбасі на нашу користь

Сьогодні, 7 червня, в пресцентрі ІА Главком відбулась пресконференція на тему: «Зеленський і Донбас: чи можна принести мир і не втратити суверенітет?».

Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики, проаналізував запуск переговорів у Мінську оновленою Тристоронньою контактною групою.

Він також розповів про поточну військову ситуацію та пояснив, чому нинішня позиція президента України щодо врегулювання конфлікту є суперечливою.

Експерт розповів, зокрема, якою має бути стратегія України для вирішення конфлікту на Донбасі на нашу користь.

Як повідомлялося, 5 червня голова української делегації на переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про режим тиші в зоні збройного конфлікту норму «не стріляти у відповідь».

Голова Верховної Ради Андрій Парубій прокоментував ініціативу не відкривати українським військовим вогонь у відповідь на атаки російського агресора, заявивши, що це шлях не до миру, а до капітуляції.